La red asistencial regional implementará un plan especial de contingencia para asegurar la atención de urgencias durante el proceso electoral del domingo 16 de noviembre, reforzando la capacidad operativa del SAMU O’Higgins.

Rancagua, 13 de noviembre de 2025.-Con motivo de las Elecciones Presidenciales y de Diputados 2025, el Servicio de Salud O’Higgins activará su Plan de Contingencia para eventos de alta convocatoria, que estará vigente desde el viernes 14 de noviembre a las 16:00 horas hasta el lunes 17 de noviembre a las 08:00 horas. La medida busca garantizar la continuidad operativa de la red asistencial, anticipar situaciones de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias que puedan presentarse durante la jornada electoral.

El plan fue elaborado por el Departamento de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud O’Higgins, y aprobado por la dirección del organismo, en coordinación con la SEREMI de Salud, SENAPRED y la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud. Su cobertura abarca las 33 comunas de la región, considerando tanto los establecimientos hospitalarios como los dispositivos de atención primaria y unidades de urgencia.

Entre sus principales objetivos se encuentra identificar y gestionar de manera oportuna cualquier evento que pueda afectar el normal desarrollo del proceso electoral o la salud de la población, además de coordinar las acciones de preparación y respuesta ante posibles incidentes, como accidentes de tránsito, aglomeraciones, cortes de servicios o emergencias médicas.

Refuerzo operativo de SAMU O’Higgins

En el marco de este plan, el director de SAMU O’Higgins, Osvaldo Pontigo indicó que “se implementará un refuerzo especial de alerta, dado el potencial de 830.744 electores que participarán en los comicios regionales. Para ello, se habilitará una ambulancia adicional en Rancagua, comuna que concentrará los locales de votación más concurridos: el Estadio CODELCO El Teniente, con 50 mesas, y la sede INACAP, con 40 mesas electorales”.

Asimismo, el Centro Regulador del SAMU (nivel 131) actuará como centro de alerta temprana del sector salud, reforzando su dotación con cuatro radio operadores, dos enfermeros coordinadores y un médico regulador. “Este equipo estará preparado para responder ante cualquier emergencia con riesgo vital, accidentes o eventos sanitarios que puedan presentarse en los locales de votación o sus alrededores”, precisó Pontigo.

De acuerdo con el plan regional de contingencia, la red de urgencia mantendrá comunicación constante mediante los canales oficiales del sistema MIDAS de Emergencias y el grupo de mensajería “Monitoreo de la Red Asistencial”, asegurando la coordinación inmediata entre hospitales, unidades de emergencia y autoridades sanitarias.

Llamado al autocuidado ciudadano

El director del SAMU O’Higgins también hizo un llamado a la comunidad a adoptar medidas preventivas frente a las altas temperaturas pronosticadas, que se ubicarán entre 25°C y 26°C durante el domingo.

“El llamado es a que las personas acudan a votar hidratadas, con protector solar, ropa liviana y sombrero o gorra para mitigar la exposición al calor. También recomendamos a los pacientes crónicos no olvidar su medicación y preferir los horarios de menor temperatura”, señaló Pontigo.

El Servicio de Salud O’Higgins reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población durante el proceso electoral, asegurando que la red asistencial permanecerá en estado de alerta y monitoreo continuo para responder de forma oportuna y efectiva ante cualquier emergencia en la región.