Este concierto se enmarca en el mes del aniversario número 17 de Monticello.

Rancagua, 15 octubre 2025.- El próximo sábado 18 de octubre llega a Chile un espectáculo imperdible y de reconocida fama internacional: Sinatra Forever por Rick Michel. El concierto es un saludo al ídolo internacional, considerado el mejor cantante de todos los tiempos, Frank Sinatra, en una inolvidable noche que rinde homenaje a toda su trayectoria. No se trata de una imitación, sino de una interpretación a cargo del maestro norteamericano Rick Michel.

El renombre del show es ampliamente celebrado. La respetada revista Variety aseguró que este concierto: «Es lo más parecido a Frank Sinatra que jamás hemos oído». En la oportunidad los asistentes podrán escuchar – con una banda en vivo – todos los éxitos del cancionero norteamericano que convirtieron a Frank Sinatra en la leyenda que perdura hasta el día de hoy como por ejemplo “My Way”, “New York, New York”, “Strangers in the Night” y muchas más.

Sinatra Forever es un concierto atemporal que resume de forma perfecta toda la historia que el ídolo de ojos azules nos dejó como legado inmortal. Es tal el nivel de profesionalismo y perfección que tiene Rick Michel en su actuación en vivo que pudo, presentarse frente al mismo Sinatra con quien compartió también en otras oportunidades.

COORDENADAS:Sábado 18 de octubre.

21.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello.

Estacionamientos gratuitos.