El parlamentario de la UDI solicitó extender a los propietarios las ayudas que anunció el SII, las que permitirán a los emprendedores y pequeñas empresas ubicadas en Pichilemu y Rengo postergar la declaración y el pago de los impuestos mensuales hasta el 30 de octubre de 2026.

El diputado por el Distrito 16 de la Región de O’Higgins, Ricardo Neumann (UDI), solicitó al Gobierno, en particular al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Tesorería General de la República (TGR), postergar el pago de las contribuciones de los bienes raíces y los predios agrícolas ubicados en las zonas más afectadas por el actual sistema frontal que azota al país.

Al respecto, el parlamentario gremialista llamó al Ejecutivo a ampliar las medidas de apoyo en los sectores damnificados por la emergencia, luego que este domingo se anunciara la postergación -hasta el 30 de octubre de 2026- del plazo para declarar y pagar los impuestos mensuales, cuyo vencimiento estaba previsto para este lunes, beneficiando así a los emprendedores y a las pequeñas empresas.

En ese sentido, si bien el representante de O’Higgins valoró las ayudas anunciadas por el Ministerio del Interior, solicitó que dicho paquete también considere a los propietarios de las viviendas y de predios agrícolas ubicados en las comunas afectadas por las actuales precipitaciones e inundaciones.

“La postergación del pago de los impuestos mensuales significa un importante alivio para los miles de emprendedores y pequeñas empresas que se han visto gravemente perjudicados por el actual sistema frontal. Sin embargo, la magnitud de esta emergencia nos obliga a ampliar ese paquete de ayudas e incorporar a otras personas que también han sufrido los efectos de las precipitaciones e inundaciones. Y cuando hay familias y agricultores que han visto dañadas sus viviendas o sus predios, es indispensable que el Estado los apoye aliviando temporalmente su carga tributaria, mediante la postergación del pago de sus contribuciones”, señaló el diputado Ricardo Neumann, quien agregó que “hoy la prioridad debe ser apoyar a los damnificados, no exigirles el cumplimiento de una obligación que perfectamente puede postergarse mientras se reponen de esta grave situación”.

Cabe recordar que, tras la postergación que anunció este domingo el biministro Claudio Alvarado, el SII informó que los contribuyentes domiciliados en un total de 29 comunas del país -entre ellas Rengo y Pichilemu- podrán declarar y pagar sus impuestos mensuales a más tardar el 30 de octubre de 2026.

En esa línea, el parlamentario propuso extender dicha postergación al pago de las contribuciones de los bienes raíces y predios agrícolas ubicados en esas comunas u otras de la zona. Para ello, planteó que la tercera y cuarta cuota, que vencen a fines de septiembre y noviembre, respectivamente, sean diferidas e incorporadas al calendario del año 2027. Mientras que en el caso de los propietarios que mantengan pendiente el pago de la primera y segunda cuota, propuso que puedan regularizar su situación hasta el 30 de octubre de este año, incluyendo una condonación de los intereses y multas.

“Exigir el pago de las contribuciones mientras muchos propietarios deben reconstruir sus viviendas o recuperar sus predios resultaría contrario al objetivo que todos tenemos, que es apoyar a los damnificados. Por eso esperamos que se analice esta propuesta y el Ejecutivo extienda su apoyo a quienes también han sufrido las consecuencias del sistema frontal”, reiteró el diputado Neumann.