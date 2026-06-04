La aerolínea, que inició volando dentro de Chile, ha operado más de 672 mil vuelos en su historia, con operaciones en siete países y 45 destinos de América.

Santiago, 3 de junio de 2026. SKY Airline celebra su 25 aniversario reafirmando su compromiso estratégico con la conectividad regional y la democratización del transporte aéreo. Desde sus inicios, marcados por aquel primer vuelo el 3 de junio de 2002 entre Santiago y Antofagasta, la aerolínea ha sostenido un crecimiento sólido hasta convertirse en una de las más relevantes de la región. Hoy, a través de sus operaciones desde sus bases de Chile y Perú, la compañía transporta más de 8 millones de pasajeros al año.

Para conmemorar este aniversario, la compañía realizó una ceremonia en su base de mantenimiento, que contó con la participación de diversas autoridades, colaboradores, directivos y miembros de la familia Paulmann Mast, fundadora de SKY. Durante el encuentro, se destacó la trayectoria de la aerolínea, su aporte estratégico al desarrollo de la conectividad aérea en la región y los principales hitos que han marcado su crecimiento institucional.

Desde el inicio de sus operaciones, la compañía ha transportado a más de 80 millones de pasajeros y ha operado más de 672 mil vuelos, acercando a millones de personas a nuevas oportunidades de viaje y contribuyendo con el desarrollo no solo de Chile, sino de toda la región.

Entre los momentos más significativos de la evolución de SKY destacan la modernización de su flota con la incorporación de aeronaves Airbus en 2010, así como la introducción del modelo low cost en Chile en 2015. A ello se sumó su expansión al mercado peruano en 2019, el inicio de operaciones a Miami en 2022, el lanzamiento del programa de fidelidad SKY Plus en 2024 y la creación del programa Compromiso SKY. Este proceso de crecimiento e innovación permitió a la línea aérea comenzar el 2026 con un nuevo reconocimiento: ser la aerolínea más puntual de Latinoamérica.

“En SKY hemos sido pioneros en varias cosas. Fuimos los primeros en implementar el modelo low cost en Chile y en el Cono Sur, asumiendo un riesgo importante, pero convencidos de que era lo que la gente quería y lo que la conectividad necesitaba. Ese cambio tuvo un impacto muy relevante en el país, que luego replicamos también en Perú. Hoy mantenemos ese mismo espíritu: entregar un servicio competitivo, de calidad y a un precio justo, ayudando a emparejar la cancha para que más personas puedan volar”, destacó Holger Paulmann, presidente de SKY.

Por su parte, Daniel Belaúnde, CEO de SKY, destacó que “el gran aporte de SKY fue empujar a toda la industria a democratizar los vuelos. Actualmente, estamos enfocados en seguir robusteciendo nuestra propuesta para el pasajero, manteniendo nuestro liderazgo en puntualidad, sumando más rutas y nuevas alianzas con aerolíneas globales, y preparándonos para la llegada de los aviones XLR”.

Compromiso con la sostenibilidad y equidad

Además, a través de su programa Compromiso SKY, la aerolínea ha reforzado su rol social, utilizando la conectividad aérea como una herramienta para acercar oportunidades a comunidades y organizaciones en Chile y Perú. Desde 2023, esta iniciativa ha reunido alianzas con distintas instituciones sociales, permitiendo facilitar traslados, apoyar operativos y contribuir al bienestar de personas en situación de vulnerabilidad.

Este compromiso también se complementa con una operación más eficiente y sostenible. En esa línea, SKY ha avanzado en la modernización de su flota, compuesta por aviones Airbus NEO, tecnología que permite reducir el consumo de combustible y las emisiones por asiento frente a modelos de generaciones anteriores, fortaleciendo una propuesta de conectividad más responsable.

Por último, la aerolínea destaca por su compromiso con aumentar la participación femenina en la aviación comercial. Actualmente, a marzo de 2026 el 11,6% de la dotación de pilotos de SKY corresponde a mujeres, cifra que supera ampliamente el promedio mundial estimado en 6,2%, según datos de IATA.