El Concejo Municipal de Rancagua aprobó la adjudicación del proyecto de mejoramiento vial de la calzada Camino Tuniche, una intervención largamente esperada por la comunidad debido al grave deterioro que presenta esta vía. La obra considera una inversión de $326.308.133, destinada a la construcción de nuevos pavimentos asfálticos y a la sustitución de unidades existentes.

El proyecto cubrirá una superficie de 7.872,25 m², permitiendo una renovación completa del tramo y dejando atrás los parches de emergencia que históricamente se aplicaron ante la falta de una solución definitiva. Camino Tuniche es una ruta clave que conecta distintos sectores urbanos y rurales, además de enlazar con rutas intercomunales que convergen en la capital regional. Su demanda ha aumentado en los últimos años debido al crecimiento habitacional y la presencia de establecimientos educacionales en el sector.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, sostuvo que “este era uno de los proyectos prioritarios que asumimos desde el primer día: darle una solución real a Camino Tuniche. Hoy cumplimos ese compromiso y avanzamos hacia una vía segura, moderna y acorde a lo que nuestros vecinos merecen”.

Durante la sesión del Concejo, se destacó que esta intervención representa un avance significativo para el sector, especialmente considerando que por años solo fue posible realizar reparaciones parciales que no abordaban el deterioro estructural del camino. La adjudicación permite finalmente dar una solución de largo plazo a una vía que es fundamental para miles de usuarios diarios.

Con las obras programadas para iniciar en enero, el municipio busca aprovechar el periodo estival para ejecutar los trabajos. La administración comunal proyecta que, al término de la intervención, Camino Tuniche presentará un estándar completamente renovado, fortaleciendo la conectividad y mejorando las condiciones de desplazamiento en todo el sector.