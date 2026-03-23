El aplaudido comediante llegará a Mostazal tras la presentación del Festival de Viña 2026

Kramer regresa a Gran Arena Monticello el próximo sábado 21 de marzo, para ponerle humor a uno de los meses más ajetreados del año. Desde las 21.00 horas el comediante ayudará a que el público se relaje y se entretenga con el alto sentido del humor de uno de los comediantes más queridos de Chile con el show “Kramer Íntimo”. Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Kramer ha realizado exitosas presentaciones en Gran Arena Monticello, en las que ha desplegado todo su talento con las personificaciones de Pedro Pascal, Arturo Vidal, Tomás Mosciatti y Bad Bunny, entre muchos otros.

Kramer vuelve para mostrar la faceta que ha desarrollado durante los últimos años: el canto. Los tiempos han cambiado y Stefan se animó a incursionar en el canto y no lo hará sólo, sino que “en la compañía” de varios de los personajes que ha desarrollado durante su carrera.

El afamado imitador, que ha triunfado en importantes escenarios nacionales como el Festival de Viña, regresa a Monticello luego de agotar todas las presentaciones que realizó de sus anteriores espectáculos: “Autoayuda”, donde hablaba de un periodo de reflexión e introspección que vivió y “Súper Papá”, que abordó su rol como padre, su experiencia y anécdotas.

ACERCA DE BOULEVARD MONTICELLO

Boulevard Monticello forma parte de Monticello, el centro de entretención más importante de Chile. Cuenta con una variada oferta gastronómica, de espectáculos y juegos. Las aperturas de restaurantes como Hops (Carolina Bazán) y Black Bar (Daniel Greve) se suman a las propuestas ya establecidas de chefs celebrities, entre los que figuran Yann Yvin (Yann Yvin Brasserie), Sergi Arola (Lola Tapas Bar), Tomás Olivera (Olivera Pastas) y De Caleta (Benjamín Nast)

La oferta gastronómica también incluye al gran buffet Capataz, RES de Angostura, Tian Yi Jiao y los fast food Johnny Rockets y Burger King, junto al servicio de Starbucks. Dentro de las atracciones de Boulevard Monticello destaca Gran Arena Monticello, con variados shows y conciertos que conforman una cartelera increíble, acompañado de tiendas y juegos para niños, todo para vivir una experiencia única a sólo minutos de Santiago.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS:

Sábado 21 de marzo

21.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster.

Estacionamientos gratuitos