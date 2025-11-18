San Antonio Terminal contará con 4 servicios cherry express a disposición de los exportadores nacionales.

San Antonio, 18 de noviembre de 2025.- Este martes, San Antonio Terminal Internacional (STI) junto a Frutas de Chile, dieron inicio a una nueva temporada de exportación de cerezas vía marítima, con un aumento en el número de naves disponibles (32), lo que permitirá mayor frecuencia, cobertura y flexibilidad para los clientes.

Hoy STI, puerto de Hanseatic Global Terminals y SSA Marine, es el terminal chileno con más servicios durante la temporada de cerezas, operando 4 rutas directas hacia Asia (Cherry Express) que demoran 23 días desde Chile a China.

“Nuestra oferta de servicios directos demuestra que somos el principal punto de salida de la cereza chilena con destino a Asia. El 60% de los servicios ´Cherry Express´, fundamentales para reducir los tiempos de navegación entre Chile y China, operan en STI. Esto nos exige seguir potenciando la competitividad de la industria y seguir reforzando nuestro compromiso de entregar una operación continua, eficiente y segura para los exportadores”, señaló el gerente general de STI, Andrés Albertini.

De acuerdo a las estimaciones del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, la proyección de exportaciones para la temporada 2025-2026 alcanzaría las 131 millones de cajas, equivalentes a 655 mil toneladas.

“Cada temporada de cerezas es un desafío logístico a gran escala. La coordinación de los distintos actores de la cadena es clave para mantener la competitividad del sector y seguir posicionando a Chile como líder en exportaciones frutícolas”, sostuvo la directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, Claudia Soler.

El principal volumen de cerezas frescas se envía vía marítima. De hecho, el 90% del total de la fruta es exportado por barco hacia los diferentes mercados de destino, siendo los buques “cherry express”, los que tienen una ruta directa hacia China, demorando sólo 23 días en llegar.

Al respecto, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, sostuvo que “hemos hecho importantes coordinaciones públicos y privadas para enfrentar esta temporada de la mejor forma. El año pasado ya fue una temporada muy positiva, récord en volumen de exportaciones. Enfrentamos algunas dificultades vinculadas al precio y se han tomado todas las medidas para evitar que eso sea así este año, que aseguremos nuestro prestigio, la calidad de esta embajadora fundamental de la agricultura chilena y del país, como son las cerezas en China”.

El terminal, durante esta temporada, ofrecerá más de 3.000 puntos de conexión para contenedores refrigerados, asegurando que la fruta llegue en condiciones óptimas a destino.

Además, cuenta con un sistema operativo digitalizado, protocolos de seguridad reforzados y automatización de flujos. En paralelo, se encuentran en desarrollo iniciativas de inteligencia artificial y telemetría destinadas a optimizar tiempos de operación y anticipar contingencias logísticas.