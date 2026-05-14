En la comisión de energía, el parlamentario cuestionó la falta de definiciones y alertó sobre dificultades para que el beneficio llegue de forma efectiva, especialmente en regiones como O’Higgins.

A pocas semanas de su puesta en marcha, el subsidio al gas licuado aún no logra despejar dudas clave. Así quedó en evidencia en la comisión de Energía del Senado, donde la implementación del beneficio estuvo en el centro del debate por su diseño y ejecución.

El senador Juan Luis Castro advirtió que, pese a los anuncios, el plan sigue sin un mecanismo claro y con varias etapas que han ido cambiando en el tiempo, sin concretarse. Tras la sesión, el parlamentario cuestionó el nivel de incertidumbre que todavía existe: “Se indicó que comenzaría en junio, cuatro veces al año, con un balón de 15 kilos equivalente a 15 mil pesos. Pero en la mayoría de las ciudades y regiones el balón cuesta entre 21 y 23 mil pesos, como mínimo”.

Señaló que en la comisión se les informó que el beneficio comenzaría en dos semanas más, mediante un cupón digital a través de la aplicación Rutpay de BancoEstado. “El problema es que esa aplicación hoy la tiene cerca del 25% de los beneficiarios. Estamos hablando de más de 7 millones de personas, pero solo unos 2 millones la utilizan, según BancoEstado”.

“La pregunta es cómo, en dos semanas, más de 5 millones de chilenos —muchos de ellos adultos mayores— van a poder descargar una aplicación y usar este sistema para canjear el gas. Esa brecha no ha sido respondida y nos parece delicada”, insistió el parlamentario.

Manifestó que a esta situación se suma la incertidumbre sobre los distribuidores. “No puede pasar que la gente vaya a una empresa y no encuentre el beneficio. Ya hay casos como Abastible, que ha manifestado dudas y no está participando por ahora. En un mercado donde hay pocos actores, esto genera aún más incertidumbre, especialmente en regiones donde existen subdistribuidores y zonas más alejadas”.

En la comisión el foco no estuvo solo en el anuncio, sino en la bajada práctica del beneficio: cómo se accede, quiénes lo entregan y si efectivamente estará disponible en todas las regiones. “Se nos ha dicho que de aquí al lunes habrá mayor claridad, y por eso hemos citado nuevamente a las autoridades. Este plan todavía tiene grietas e incertidumbres que deben corregirse, para que el beneficio llegue de verdad a las personas”, resaltó Castro.

“Se acordó citar nuevamente a las autoridades para exigir un plan completo, con definiciones claras antes de su implementación, evitando que el subsidio termine quedándose en el papel”, destacó.