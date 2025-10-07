Rancagua, 07 octubre 2025.- Con cerca de 1.900.000 de hogares beneficiados a nivel nacional, esta es la segunda política social con mayor cobertura después de la PGU. El 60% de los hogares que recibirán el subsidio son liderados por mujeres. En el 63% hay niños, niñas y adolescentes, o personas cuidadoras, o sujeto de cuidados y en el 51% viven con adultos mayores.

El gobierno dio a conocer los resultados del tercer proceso de postulación al subsidio eléctrico, correspondiente al segundo semestre de 2025, tras la cual se incorporaron casi 230 mil nuevos hogares a la nómina de beneficiados en todo el país, es decir, el 98% del total de solicitudes recibidas.

El ministro de Energía, Diego Pardow, destacó que cerca de 1,9 millones de hogares recibirá este beneficio en el mes de octubre. “Esta es la segunda política social de mayor alcance después de la PGU. Hemos logrado implementarla en tiempo récord y las familias hacen una valoración muy positiva de la medida”, añadió.

Los datos del proceso muestran que este beneficio está llegando a los grupos más vulnerables de la población. El 60% de los hogares está liderado por jefas de hogar. En el 63% hay niños/as y adolescentes o personas cuidadoras o sujeto de cuidados. Y el 51% cuenta con adultos mayores. Además, casi el 100% de los pacientes electrodependientes que postularon recibirán el beneficio.

En lo local el Seremi de Energía Claudio Martinez indicó además “En O’Higgins, sumamos 13.934 nuevos hogares beneficiados con el subsidio eléctrico, alcanzando un total regional de 118.976 familias. Este apoyo se entregará como un descuento único en la cuenta de luz de octubre, con montos que van desde los $37.838 hasta los $68.109, según el número de integrantes del hogar. Es una medida concreta de nuestro gobierno que llega justo donde más se necesita, y que reconoce la diversidad y realidad de nuestras familias. Es importante recordar que en caso de quedar un saldo remanente, este se reflejará en la boleta correspondiente al mes siguiente.”

Para ingresar , debes ir a la página www.ventanillaunicasocial.gob.cl con tu Rut y tu clave única podrás acceder a tu información y a los beneficios que el día el Estado tiene disponible para las personas.”

Las personas que participaron de esta convocatoria podrán conocer los resultados en el sitio web www.subsidioeléctrico.cl o www.ventanillaunicasocial.gob.cl ingresando con su ClaveÚnica, o en el call center 600 6000 732. Asimismo, la información está disponible en los canales de atención presencial y telefónica de ChileAtiende a lo largo de la región además de las oficinas de la SEREMI y la SEC a nivel regional ambas ubicadas en Bello Horizonte 869, Rancagua, piso 7 y 2 respectivamente.