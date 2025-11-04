Por primera vez este icónico evento de verano se realizará en dos locaciones, cada una con grandes referentes de la música nacional e internacional.

El festival que año tras año marca las vacaciones ya confirmó sus fechas y las bandas y solistas de sus dos ediciones. En 2026, de forma inédita, Sufestival sale de Pichilemu, para llevar la música, el arte y el surf a Vive Peñuelas de Coquimbo, el sábado 31 de enero, mientras que la segunda fecha, está agendada para el sábado 14 de febrero en el Condominio Pancora de Pichilemu. Con estas dos inolvidables jornadas de música, arte, surf y actividades para el público de todas las edades, Surfestival celebrará sus 20 años de historia. Venta de entradas en PuntoTicket.

Tickets para ambos eventos: Venta exclusiva con 30% de descuento para clientes Santander entre 04 al 06 de noviembre o hasta agotar stock. Después comienza la preventa desde el 06 de noviembre en adelante hasta agotar stock, luego de agotar preventa comienza la venta general. Mientras antes se compren los tickets, más bajo será el precio.

Cartel de artistas

La primera parada de Surfestival, en Coquimbo/La Serena, tendrá sobre el escenario a The Wailers, grupo jamaicano de reggae que se encuentra festejando los 40 años del exitoso álbum “Legend”, en una oportunidad única para revivir las emblemáticas canciones que interpretó junto a Bob Marley.

El line up del 31 de enero también incluye a la banda canadiense de reggae-pop Magic!, Los Tetas, Katteyes, Akriila, DrefQuila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D´ContraCacho.

Por su parte, Surfestival Pichilemu, tendrá como cabeza de cartel a la reconocida agrupación puertorriqueña de reggae Cultura Profética, junto a los legendarios Israel Vibration, Los Tetas, Bahiano, Katteyes, Akriila, Quique Neira, Harry Nach, Consequence Of Energy, Dave Polo, The Alive, Spiral Vortex, Seamoon, Aura Bae, El Shaaki, Santa Cochiguagua, Tao’A (Rapa Nui), Casa Calma, Zentinela, Runakam, Dal Mar y Alfonsina.

Un poco de historia

Surfestival nació en 2006, cuando un grupo de amigos -durante un viaje por Chile en motorhome-, se propuso unir la música, el arte y la cultura del surf en un sólo evento. La idea inicial fue crear un espacio diferente, en el cual todos sean bienvenidos, y donde estas tres áreas fueran sus ejes centrales.

20 años después, este sueño se ha convertido en un festival consolidado que combina lo mejor de la música en vivo nacional e internacional, la cultura y el estilo de vida del surf. Pero eso no es todo, ya que a lo largo de sus ediciones se han potenciado los pilares del cuidado medioambiental, la protección del borde costero y sus rompientes, la conexión con la naturaleza y la pasión por el mar.

Sin dudas un panorama imperdible, que tiene además, diversas actividades paralelas que buscan potenciar y visibilizar la cultura y el comercio local. ¡No te quedes fuera del evento que marcará tus vacaciones! Sigue las redes sociales @Surfestival y entérate primero de todas sus novedades. Mas información en www.surfestival.cl