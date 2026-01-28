El emblemático evento que celebra sus 20 años, tendrá a la banda The Alive junto a Shane Hawkins (hijo de Taylor Hawkins de Foo Fighters) en Pichilemu y a los chilenos de Consequence of Energy, en La Serena y Pichilemu.

Entradas para La Serena y Pichilemu en Puntoticket.

¡La cuenta regresiva ya comenzó! Queda menos de un mes para la primera cita del Surfestival, que de forma inédita llegará a Vive Peñuelas de La Serena el sábado 31 de enero. La segunda parte de este festival, que este año cumple dos décadas, se realizará en su locación tradicional de Pichilemu, en el Condominio Pancora el sábado 14 de febrero. Este evento, que reúne a grandes referentes de la música nacional e internacional, se ha caracterizado por su parrilla de artistas diversa, en donde siempre hay un espacio para el rock, con el objetivo de que todos los asistentes tengan una increíble experiencia y puedan disfrutar como nunca de la música frente al mar.

En este 2026 en ambos festivales habrán bandas de rock y las agrupaciones encargadas de poner toda la potencia rockera serán The Alive, Consequence of Energy y Spiral Vortex quienes subirán la energía en estas jornadas llenas de canciones, arte, surf y actividades para el público de todas las edades.

The Alive, nació en 2018 en California, entre sesiones de surf y skate. Sus influencias van desde Sabbath, Nirvana y Rush hasta Idles, presentando una propuesta directa donde exploran el rock tradicional con poderosos y memorables ganchos y riffs. Durante su trayectoria, The Alive ha forjado una gran relación con nuestro país: se presentó en Lollapalooza Chile en varias oportunidades y sus últimos single, “Emancipated” y “Burnt”, fueron grabados en Los Lobos Records (Pichilemu).

En Surfestival, la agrupación estadounidense estará acompañada de Shane Hawkins, baterista que se ha vuelto un invitado habitual de la banda que integró su padre, Foo Fighters, y parte de la formación de Chevy Metal, fundada en 2002 por Taylor Hawkins. En este show, The Alive además contará con la participación de Revel Ian -el adolescente hijo de Scott Ian, guitarrista de Anthrax y que tocará en Chile en enero con Mr. Bungle-, que con su grupo de hardcore punk Xcomm, teloneó a Foo Fighters hace una semana.

En tanto, Consequence of Energy se ha transformado en la apuesta más importante del rock nacional. Integrada por reconocidos e influyentes músicos de la escena, han tenido un extraordinario debut llegando al top de importantes rocks en Estados Unidos. El 30 de enero, lanzarán su álbum debut “We Are One”, que incluye 12 canciones (varias de ellas ya estrenadas) producidas por importantes referentes de la industria a nivel internacional. Luego de las dos ediciones de Surfestival, Consequence of Energy presentará su show en Lollapalooza Chile 2026.

Line up de Surfestival:

La Serena – 31 de enero: The Wailers, Magic!, Los Tetas, Katteyes, Akriila, Drefquila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D´ContraCacho.

Pichilemu – 14 de febrero: Cultura Profética, Israel Vibration, Los Tetas, Bahiano, Pailita, Katteyes, Akriila, Quique Neira, Harry Nach, Consequence Of Energy, Dave Polo, The Alive, Spiral Vortex, Seamoon, Aura Be, El Shaaki, Santa Cochiguagua, Tao á Rae, Casa Calma, Zentinela, Runakam, Dal Mar y Alfonsina.

Cuando la música se une al mar el verano se vuelve inolvidable. Surfestival es un panorama imperdible en estas vacaciones, con diversas actividades paralelas que tienen como finalidad potenciar y visibilizar la cultura, el turismo y el comercio local. Entradas disponibles en PuntoTicket. Sigue las redes sociales de Surfestival y entérate primero de todas sus novedades.