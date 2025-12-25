· Gracias a los excedentes de capacitación de Codelco División El Teniente y al apoyo de Pro O’Higgins, el programa Becas Laborales de SENCE impulsa la formación de nuevos talentos en la orfebrería en Coya.

Rancagua, 25 diciembre 2025.- Con una emotiva ceremonia, 30 alumnos de la Escuela de Orfebres de Coya recibieron sus diplomas tras finalizar exitosamente los cursos de Orfebrería Avanzada y Joyería, una instancia que celebró el esfuerzo, la dedicación y el talento de quienes hoy suman nuevas herramientas para su desarrollo personal y laboral.

Esta iniciativa fue posible gracias al permanente acompañamiento de Codelco División El Teniente, que, a través del traspaso de sus excedentes de capacitación a la OTIC de la CChC para el programa Becas Laborales de SENCE, ha permitido que personas de la Región de O’Higgins accedan a procesos formativos de alta calidad en el oficio de la orfebrería, con el apoyo y articulación de Corporación Pro O’Higgins. En la oportunidad la OTEC ejecutora fue Enalta Capacitación.

En ese contexto, el gerente general de Corporación Pro O’Higgins, Braulio Guzmán, destacó el impacto y la trayectoria de la Escuela de Orfebres de Coya en la comunidad:

“Este año estuvimos muy acontecidos, con la Escuela de Orfebres ocupada casi toda la semana con distintos cursos, lo que es una gran utilidad para la comunidad que se capacita en este oficio desde el nivel básico hasta el avanzado, incluyendo joyería. Estamos muy contentos. La historia de la Escuela está fundada sobre el apoyo permanente de Codelco División El Teniente desde su inicio hace 24 años. Ha permanecido en Coya, resguardando la tradición y cultura de este lugar, y desde aquí se cobija la formación de los estudiantes. El compromiso de Codelco DET ha permitido llegar hasta aquí, y los estudiantes reconocen este vínculo indisoluble entre la Escuela de Orfebres de Coya y la gran minería del cobre”.

Por su parte, Francisco Allan, especialista en comunidades de Codelco División El Teniente, relevó el alcance territorial y social de los cursos ejecutados en conjunto con Pro O’Higgins:

“En conjunto con Pro O’Higgins se ejecutaron los cursos de Orfebrería y Joyería, orientados no solamente a Coya, que es un centro cultural con la Escuela de Orfebres, sino también a convocar a otras comunas del área de influencia de la División, llegando a personas que se quieren formar. Dentro de nuestra estrategia territorial de valor social, el desarrollo del capital humano es un foco relevante, y estos cursos permiten que personas que no han tenido oportunidades por distintas razones puedan capacitarse, aportando a su crecimiento, bienestar y el de sus familias”.

Finalmente, el director (s) de SENCE O’Higgins, Cristian Parraguez, destacó el valor del trabajo colaborativo entre el Estado, la empresa y el mundo gremial, así como los desafíos normativos del Programa Becas Laborales:

“Como siempre decimos en SENCE, esta es la culminación de un trabajo que muchas veces comienza en el escritorio, y esta ceremonia nos muestra el resultado y el valor del trabajo conjunto del Estado, Codelco y Pro O’Higgins, logrando que 30 personas reciban sus certificados de cursos que les da la oportunidad de desarrollarse en otra área, buscando bienestar familiar”.

Asimismo, la autoridad regional explicó que se está realizando un esfuerzo desde la región para revisar ciertos criterios de elegibilidad del programa:

“Nos estamos haciendo cargo tratando de modificar la normativa en este aspecto. Nada es seguro, pero estamos haciendo el intento desde la dirección regional”, expresó Parraguez, al referirse a la necesidad de ajustar las Bases Técnicas del Programa Becas Laborales 2024 en relación con los requisitos de participación.

La ceremonia reafirmó el impacto positivo de la articulación público-privada y el valor de la capacitación como una herramienta concreta para el desarrollo social, cultural y económico de la Región de O’Higgins.