La muestra artística reúne una serie de 11 pinturas creadas por niños, niñas y adolescentes del instituto Teletón O’Higgins con la técnica de acrílico sobre tela. La exposición será exhibida en el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua.

El Taller de Arte de Teletón O’Higgins, junto a la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, inauguró la exposición “El Trebolar Recién Regado”, una muestra artística que reúne diversas creaciones realizadas por usuarias y usuarios del instituto Teletón.

La muestra, inaugurada este lunes 25 de mayo, en el Teatro Regional Lucho Gatica —ubicado en avenida Capitán Antonio Millán 342, en Rancagua—, busca visibilizar el trabajo creativo desarrollado por niños, niñas y jóvenes participantes del taller.

La exposición contempla 11 obras realizadas en técnica de acrílico sobre tela, en formatos que van desde los 50×40 cm hasta los 100×100 cm. Las piezas representan las primeras exploraciones, huellas y hallazgos artísticos de quienes integran este espacio creativo.

Las obras transitan desde paisajes abstractos —en los que predominan los empastes de pintura, las fuerzas sobre la superficie del lienzo y las variaciones cromáticas— hasta escenas más figurativas, donde el conjunto de pinceladas y colores describe materialidades, lugares y personajes construidos desde la imaginación y la memoria emotiva.

A través de cada pintura, los y las participantes expresan emociones, sensibilidades y miradas propias, dando vida a una experiencia colectiva marcada por la inclusión y la creación.

El título de la exposición proviene de un extracto del poema “Raíz de Canto”, de Óscar Castro, poeta de la región, quien en sus textos describe de manera profunda y sensible tanto el paisaje como las emociones humanas.

Pedro Caro, director del Instituto Teletón O’Higgins, explicó que el arte no es solo una actividad complementaria dentro de la rehabilitación, sino también “un vehículo fundamental para que niños, niñas y jóvenes puedan expresar emociones, desarrollar habilidades para la inclusión, fortalecer su autoestima y participar activamente en la comunidad, a través de talleres donde combinamos creatividad con el proceso terapéutico”.

Para el alcalde de Rancagua y presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes, Raimundo Agliati Marchant, esta iniciativa fortalece el trabajo conjunto entre ambas instituciones en torno al acceso a la cultura y la participación comunitaria.

“Estamos muy felices de concretar esta alianza junto a Teletón O’Higgins, que permitirá albergar esta tremenda exposición en el Teatro Regional Lucho Gatica. Esta muestra refleja nuestro compromiso con la inclusión, el acceso a la cultura y la generación de espacios donde el arte se transforma en una herramienta de expresión, participación y encuentro para toda la comunidad”, señaló la autoridad.

La exposición estará abierta de manera gratuita a todo público hasta el 4 de julio y también formará parte de las actividades del Día del Patrimonio que se realizará el próximo sábado 30 de mayo. Asimismo, el instituto Teletón O´Higgins, informó que también abrirá sus puertas para este día, entre las 9:00 y 14 horas; donde se mostrará a la comunidad el funcionamiento del centro rancagüino.

El Taller de Arte forma parte de las iniciativas terapéuticas y creativas impulsadas por Teletón para promover espacios de participación, desarrollo artístico y expresión personal, fortaleciendo las capacidades y talentos de sus usuarios y usuarias a través de estas disciplinas.

Actualmente, en el taller del instituto Teletón O’Higgins participan niños, niñas y adolescentes desde los 2 hasta los 19 años, además de cuidadoras. En esta primera exhibición fueron seleccionadas obras de participantes de entre 6 y 16 años.

La Unidad de Terapias Artísticas Creativas (UTAC) está a cargo de este trabajo, integrando profesionales de áreas como teatro, danza, música y artes visuales.

A la inauguración, también concurrió el Gobernador regional de O´Higgins, Pablo Silva Amaya, familias Teletón y funcionarios de la institución.