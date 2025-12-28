Con las celebraciones de diciembre a la vuelta de la esquina, Doña Carne elaboró una guía práctica para quienes buscan simplificar la planificación del asado y asegurar un menú equilibrado, variado y fácil de replicar.

Rancagua, 28 Diciembre, 2025.- A diferencia de otras fechas del año, las reuniones de Año Nuevo se caracterizan por mesas más amplias y menús completos que combinan aperitivos a la parrilla y carnes más contundentes para la cena. Según Álvaro Martínez, Gerente Comercial de Doña Carne, “en diciembre las familias buscan un menú balanceado, es decir, comenzar con cortes rápidos que permitan compartir desde temprano, y luego avanzar a carnes de mayor protagonismo para la cena principal.

La recomendación que marca la diferencia consiste en elegir e incorporar una mezcla de cortes: embutidos como Butifarras y Longanizas para abrir el apetito, además de carnes que estén listas en pocos minutos; piezas con hueso como el Costillar, la Banderita y el Asado de Tira; cortes sabrosos y rendidores como el Huachalomo; y clásicos como el Lomo Liso, que siempre funciona bien en celebraciones numerosas.

Cortes para el picoteo

Para Martínez, “el aperitivo requiere carnes de cocción rápida y que sean fáciles de cortar para servir en trozos pequeños”. En esa línea, la Palanca y el Flat Iron se consolidan como las alternativas más convenientes, pues ambas tienen fibras delgadas, buena terneza y resisten el calor intenso sin perder jugosidad, lo que las convierte en cortes ideales para servir de inmediato.

La Malaya de Cerdo también sobresale por su buena respuesta al fuego alto, logrando un dorado parejo y un sabor intenso sin mayor esfuerzo. En tanto, el Trutro Largo Deshuesado destaca por su gran rendimiento y adaptabilidad, ya que permite preparaciones en tiras o en trozos, siendo una alternativa económica para sumar al picoteo.

Cortes para la cena principal

El Gerente Comercial de Doña Carne explica que “en la mesa central destacan los trozos que entregan mayor estructura y presencia. El Lomo Liso sigue siendo el favorito por su ternura y versatilidad, se recomienda sellarlo a fuego fuerte y finalizarlo a fuego medio para lograr un punto rosado y jugoso”.

El Costillar, tanto de Cerdo como de Vacuno, es una opción contundente y familiar que rinde muy bien si se cocina lentamente y se finaliza con calor más intenso para caramelizar. El Asado de Tira y la Banderita también ganan terreno por su sabor y la profundidad que aporta el hueso.

A la hora de pensar en alternativas completas para la mesa, el Trutro Entero de Pollo aparece como una opción muy valorada, ya que se puede porcionar para varias personas y combina bien con distintos acompañamientos.

Para quienes buscan cortes sabrosos y de buena relación precio–calidad, el Huachalomo es una excelente alternativa, especialmente en cocciones medianas que permitan mantener su jugosidad. Del mismo modo, la Punta de Ganso se consagra como un corte firme que funciona muy bien en preparación lenta y desarrolla gran sabor cuando se sella previamente.

“Combinar cortes rápidos con carnes que requieren cocciones más largas permite que el asado fluya sin estrés, ya que se parte compartiendo mientras los cortes principales toman su tiempo en la parrilla”, detalla el Gerente Comercial de Doña Carne.

Con estas recomendaciones, la cadena de carnicerías propone un menú adaptable a distintas celebraciones, manteniendo la tradición del asado como protagonista de las reuniones de fin de año. Asimismo, todos los cortes recomendados están disponibles en las tiendas físicas de Doña Carne y también pueden adquirirse con despacho a domicilio dentro de la Región Metropolitana, de Valparaíso y con envío express en Talca a través de su sitio web.

Acerca de Doña Carne:

Doña Carne, es una empresa familiar con más de 26 años de tradición, que se consolida como líder de la industria cárnica recuperando el antiguo concepto de la carnicería de barrio. Se especializan en la elaboración, distribución y comercialización de alimentos de alta calidad, logrando rigurosas cadenas de frío. Además, cuentan con un equipo altamente capacitado, que les permite abastecer desde un supermercado a un cliente que compra a diario. Actualmente, tiene 36 locales distribuidos en las ciudades de Valparaíso, Curauma, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Talca, Buin y Melipilla.

En Santiago se ubica en las comunas de Lo Prado, Maipú, La Cisterna, Cerro Navia, Macul, Peñalolén, San Ramón, La Reina, La Florida, Puente Alto, Estación Central y San Bernardo.