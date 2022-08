El nuevo producto fue lanzado recientemente por Servipag, el cual facilita el envío de dinero desde cualquier parte del mundo y retirarlo en efectivo sin necesidad de contar con una tarjeta física.

Hoy, muchas personas se ven en la situación de tener que enviar dinero en efectivo pero no cuentan con un cajero automático cerca, una realidad que se suma a otro porcentaje de personas que necesitan retirar dinero pero no tienen disponible físicamente su tarjeta o simplemente no cuentan con el monto requerido. Es por esto, que desde Servipag lanzaron GirosPAG, una nueva solución que permite enviar dinero, en pocos segundos, a través de su aplicación móvil, e inmediatamente poder retirarlo en efectivo desde cualquier punto de atención de Servipag a lo largo del país.

“Las ventajas que tiene este servicio es que está disponible para todo tipo de público, incluso para aquellas personas que no están bancarizadas, ya que el dinero se puede retirar en efectivo sin contar con una tarjeta física, sumado a que el monto puede ser mayor a lo permitido en los cajeros automáticos”, cuenta Antonia Sáenz, gerenta comercial de Servipag.

Para realizar el trámite, los usuarios deben descargar la APP Servipag, pinchar la solución GirosPAG y tomar la opción retiro o envío según su necesidad. En el caso de esta última, se debe ingresar el monto a enviar y elegir el medio de pago digital donde se arrojará un código verificador, el cual permitirá a la persona retirar el dinero en efectivo en cualquier punto de atención de Servipag a nivel nacional.

En esta línea, la ejecutiva cuenta que los únicos requisitos para retirar el dinero, si es que el trámite se realiza en una sucursal de Servipag, es el carnet de identidad vigente, mientras que si se realiza en un punto de Servipag Express, los cuales están disponibles en diferentes almacenes de barrio a lo largo del país, se requiere el carnet de identidad vigente y el código de verificación que se crea al momento de solicitar el envío. En caso que el retiro no se lleve a cabo, la devolución será automática al usuario que generó el envío.

“Este nuevo servicio busca facilitar la vida de las personas con soluciones simples, manteniendo la seguridad de las transacciones gracias a la tecnología aplicada y nuestras condiciones de retiro. Esto, también es un beneficio para todos los almaceneros que son parte de Servipag Express, dado que les permite sumar nuevos clientes y liberarse de un porcentaje de efectivo sin ningún costo”, comenta la gerenta comercial de Servipag.

¿Cuáles son los montos máximos de retiro?

1. Si el retiro se realiza en una Agencia Servipag Express, el monto máximo es de $200.000.

2. En caso que el retiro se realice en una Sucursal Servipag, hay dos alternativas:

· Si el retiro lo realiza la misma persona que envía el dinero, el máximo es de $700.000.

· Si el retiro lo realiza otra persona, distinta al que envía el dinero, el máximo es de $200.000.