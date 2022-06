“El objetivo es acercar la música orquestal a las y los escolares, contribuyendo al acceso democrático a la cultura”, destacó el Alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz. La convocatoria cierra el 16 de junio.

Hasta el 16 de junio estarán abiertas las postulaciones para participar en la Orquesta de Cámara del Programa Educativo y Comunitario “Pedrito y el Lobo” 2022, del Teatro Regional Lucho Gatica. Las y los músicas y músicos interesados en participar en este proyecto, deben enviar sus antecedentes al correo postulaciones@rancaguacultura.cl.

El Alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz, Presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, destacó que “el objetivo es acercar la música orquestal a las y los escolares, contribuyendo al acceso democrático a la cultura, ya que quienes sean seleccionados tocarán en conciertos educacionales y comunitarios. Estos igualmente se realizarán en centros y asociaciones culturales de la zona, como también para las y los vecinos. Asimismo, de esta forma aportarán a la formación de audiencias”, subrayó el impulsor de la iniciativa.

En ese contexto, la orquesta dará presentaciones gratuitas para estudiantes de colegios públicos. Por tanto, las y los alumnos serán beneficiados por estas actividades independiente de la situación socioeconómica de sus familias. Aquello ocurrirá en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Corporación Municipal de Rancagua (CORMUN) y la Corporación de la Cultura y las Artes.

Los requisitos para postular a la orquesta son los siguientes: ser mayor de edad; ser músico/a chileno/a o extranjero/a de la Región de O’Higgins; tener estudios musicales completos o encontrarse a la mitad de la carrera profesional, en un instituto profesional de música o universidad.

Las y los interesados deben enviar un único correo al email postulaciones@rancaguacultura.cl, con su currículum vitae. Además deberán adjuntar una carta motivacional que indique sus expectativas musicales; papel de antecedentes; título, grado académico o certificado, que acredite estudios formales en interpretación musical (no se aceptarán certificados de clases particulares), y el link de un (1) video en YouTube, en modo no listado, de no más de 20 minutos de duración. El contenido debe ser nombrado: “Postulación – P&L – 2022 – instrumento el cual ejecuta – Nombre completo del postulante – Cédula de identidad del postulante.

Sobre el material audiovisual, en dicho material se debe ejecutar

– Un concierto clásico o romántico: primer movimiento sin cadencia.

– Dos (2) extractos orquestales a elección: (1) Beethoven, (1) Mozart o (1) Haydn (disponible en los libros de extractos orquestales Probespiel).

Para más información, se puede visitar el sitio web www.rancaguacultura.cl. Quienes necesiten las partituras para audicionar, las pueden solicitar al correo postulaciones@rancaguacultura.cl.