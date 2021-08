El objetivo de la iniciativa es impulsar el talento y las carreras de artistas locales, permitiéndoles tomar clases gratuitas de canto, actuación, fonoaudiología, y estética e imagen, junto a profesionales de la materia. Estos son la cantante Carolina Soto, el actor Gabriel Cañas, el fonoaudiólogo Joshua Zúñiga y el diseñador de vestuario Bernardo Santander.

Este jueves a las 11 de la mañana, a través de su Fanpage en Facebook, el Teatro Regional Lucho Gatica lanzó su “Workshop para Cantantes Integrales”. Se trata de una inédita iniciativa del espacio administrado por la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua, que con esta actividad busca impulsar el talento y las carreras de artistas locales.

Para cumplir este cometido, el recinto les brindará la gran oportunidad de tomar clases gratuitas de canto, actuación, fonoaudiología, y estética e imagen, junto a profesionales de la materia. Estos son la cantante Carolina Soto, el actor de teleseries Gabriel Cañas, el fonoaudiólogo Joshua Zúñiga y el diseñador de vestuario Bernardo Santander.

Quienes deseen participar, pueden inscribirse desde este jueves 12 de agosto a las 11 horas, hasta el jueves 26 de agosto a las 12 horas, vía formulario en www.rancaguacultura.cl. Los requisitos son los siguientes: ser mayor de 14 años; residir en la Región de O’Higgins; subir a YouTube un (1) video con 4 canciones de 30 segundos para audicionar; inscribirse mediante formulario en sitio web rancaguacultura.cl; tener disponibilidad para asistir al 100% de las clases que serán presenciales en las instalaciones del Teatro Regional Lucho Gatica.

Los seleccionados serán informados vía correo electrónico entre el 1 y 2 de septiembre, para comunicarles las condiciones de participación en el workshop, horarios y otros alcances. Las clases comienzan el lunes 6 de septiembre, dictándose en las instalaciones del Teatro, ubicado en Millán 342, Rancagua.

La culminación de este taller, que tendrá́ una duración de 3 meses a contar de Septiembre, consistirá en un espectáculo en el Teatro. Para ello se seleccionará a los mejores, con el fin de que expongan lo aprendido.

INICIATIVA CON MIRADA INTERDISCIPLINARIA

Eduardo Díaz, Director de Programación del espacio, explica que la idea de impulsar esta iniciativa surgió tras el verano de este año, cuando el recinto generó una actividad que permitió observar la necesidad de desarrollar una propuesta de este tipo. “A partir del éxito de convocatoria de nuestro Festival de la Canción Popular, del enorme talento que identificamos en los participantes de este primer certamen y de la manera empírica con que se aborda el género, decidimos crear una instancia de participación y profesionalización”.

Agrega que detrás del workshop hay una “mirada interdisciplinaria, brindando herramientas de técnica vocal, interpretación musical, expresión performativa e imagen. También hemos querido abrir un espacio dedicado a la salud vocal. Para esto contactamos a la destacada cantante Carolina Soto, el actor nacional Gabriel Cañas, mientras que el taller de estética e imagen lo asumirá Bernardo Santander, y el de fonoaudiología será dictado por la profesional de esta área, Joshua Zúñiga”.

Díaz agregó que “seleccionarán a 20 participantes que estarán desde septiembre hasta octubre en nuestro Teatro. Premiaremos a los que más se destaquen en el proceso, invitándolos a protagonizar un espectáculo final en nuestro escenario. Allí podrán demostrar lo aprendido durante el workshop. Es nuestro interés seguir abriendo espacios de participación que aporten a la profesionalización de nuestro sector y que esas comunidades encuentren en nuestro Teatro un espacio de realización y de crecimiento”.

Paula Gannat Ojeda, Directora Ejecutiva de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua, destaca el objetivo de iniciativas como ésta: “El Workshop viene a consolidar el compromiso del Teatro con los artistas regionales, en cuanto contribuir a darles un espacio no sólo para demostrar su talento y ayudar a que sean conocidos por su comunidad: también pretende aportar a su profesionalización de manera continua, porque creemos que en O’Higgins hay artistas que merecen brillar en todo su esplendor”.

En palabras de Carolina Soto, ésta “es una buena plataforma para que artistas nuevos empiecen a desarrollarse en distintas áreas. Siempre nos enseñaron que el cantante es sólo cantante, el actor es sólo actor, y no es así. Creo que el cantante debe saber muchas ramas del arte, por ejemplo, debe tener conocimientos de actuación, de la parte estética y de fonoaudiológica, sabiendo qué tiene adentro y cómo usarlo. El objetivo es motivar, guiar el camino hacia un cantante integral, que sepa comunicar y plantarse ante un escenario”.

Sobre su rol, el actor Gabriel Cañas explicó que él entregará “habilidades teatrales a los alumnos para mejorar su interpretación, dándole un lugar particular, que sea propio de cada uno de los estudiantes. Así podremos acercar la canción a un nivel dramático, de la historia de cada uno, situándola dentro de una situación dramática, dónde ocurre el tema, a quién se le dice, por qué se canta esto, dando cuenta de cómo todo afecta la resonancia y la colocación vocal. Tengo muchas ganas, me parece muy interesante y fructífero no solo para mí como profesor, porque podremos conocer y entrar en el laboratorio de entender la voz, nuestra geografía y territorio, desde una canción. Podremos conocer y compartir historias y lugares de creación”.

El fonoaudiólogo Joshua Zúñiga explicó que él enseñará a los participantes “sobre anatomía, fisiología y el funcionamiento de las cuerdas vocales y la música en general. Aprenderán acerca del riesgo del uso de la voz, conductas de higiene, y malos y buenos hábitos”, adelantó.