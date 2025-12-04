La iniciativa municipal impulsó nuevas oportunidades culturales en un entorno donde la solidaridad fue protagonista._

Rancagua vivió dos días memorables este 28 y 29 de noviembre en la Plaza de Los Héroes, donde miles de vecinas y vecinos se reunieron para apoyar la Teletón 2025. La Municipalidad preparó un espacio pensado para las familias, con actividades, espectáculos y un escenario que dio protagonismo al talento local.

Este año, el escenario fue un hito para la ciudad: más de 150 artistas rancagüinos —entre bandas, solistas, grupos de danza y academias— pudieron presentarse frente a un público masivo. Niños, jóvenes, adultos y personas mayores compartieron su talento, muchos de ellos viviendo por primera vez la experiencia de actuar en un evento de esta magnitud. Para la Municipalidad de Rancagua, esta instancia representa una oportunidad concreta de seguir impulsando a los artistas locales, un sello que se ha mantenido durante todo el año en cada actividad y celebración organizada en la comuna.

Uno de los momentos más comentados fue “El Latinos más Grande de Chile”, que llenó por completo la plaza y convocó a una multitud que bailó la canción que en Rancagua ya se siente como un símbolo de identidad. Una imagen que capturó el espíritu comunitario de la Teletón: unión, energía y alegría.

El evento también contó con emprendimientos locales, zona gastronómica, juegos inflables y múltiples actividades familiares. Además, la programación incluyó la Caminata Inclusiva, la Pintatón en Supermercados Cugat, vuelos populares junto al Club Aéreo de Rancagua y actividades deportivas que convocaron a personas de todas las edades.

En medio de la celebración, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el rol de la comuna en esta cruzada solidaria y el hito que marcó este año: “Rancagua fue el corazón de la Teletón. Y este 2025 ha tenido un significado especial, porque nuestra ciudad y toda la región finalmente cuentan con su primer Centro Teletón, un anhelo histórico que hoy es una realidad y que permitirá apoyar a cientos de familias”, señaló.

Con una gran convocatoria y un fuerte protagonismo de artistas locales, Rancagua reafirmó su compromiso con la Teletón y con la cultura comunitaria como un eje fundamental de su desarrollo.