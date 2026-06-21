Con solo 3 horas a la semana, se puede aportar a la rehabilitación e inclusión de los niños, niñas y jóvenes que atiende la institución. Se puede postular por Internet.

Teletón abrió el segundo proceso de postulación al Voluntariado Permanente 2026 con vacantes abiertas en los 15 institutos a nivel nacional —desde Arica hasta Aysén, incluido Rancagua—, para personas interesadas en aportar con su tiempo a la rehabilitación e inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de junio en voluntariado-teleton.cl.

El voluntariado Teletón cumple un rol clave en el día a día de los institutos, apoyando actividades de integración en espacios públicos (centros culturales, cines, parques y transporte público) y también acciones de accesibilidad en hogares, como construcción de rampas, instalación de barras de sujeción y adecuaciones en baños, entre otras.

“Invitamos a todas las personas mayores de 18 años a sumarse. Solo se requiere una disponibilidad mínima de tres horas a la semana y muchas ganas de aportar. Es una experiencia profundamente significativa, donde cada persona puede contribuir desde sus propios talentos”, señaló Aldo Orrigoni, director nacional de Gestión Social y Voluntariado de Teletón.

Para postular se requiere:

● Tener 18 años o más (sin límite máximo de edad).

● Completar el formulario en voluntariado-teleton.cl.

● Contar con 3 horas continuas semanales, en alguno de estos horarios: lunes a viernes: 09:00 a 18:00 horas o sábados de 09:00 a 14:00 horas.

● Disponibilidad para capacitaciones y reuniones de coordinación.

● Elegir el instituto donde se realizará el voluntariado.

Proceso de selección

Las entrevistas comenzarán durante junio-julio. Las personas postulantes serán contactadas por correo electrónico por el equipo de Gestión Social y Voluntariado del instituto seleccionado para una entrevista grupal y luego una entrevista individual. Quienes avancen deberán asistir luego a una inducción general obligatoria y a una capacitación específica según el programa social asignado.

Importante: Todas las personas que pasen a la instancia de entrevista personal, se les solicitará un Certificado de Antecedentes, un Certificado de Maltrato Relevante y un Certificado de Inhabilidad para Trabajar con Menores.

Por último, uno de los requisitos más importantes, es que tengas mucha vocación de servicio. Esta instancia es para voluntariado, no es para realizar pre prácticas académicas ni una vía para postular a una vacante laboral.

En este nuevo proceso de postulación, las vacantes que tenemos disponibles en cada Instituto son:

Instituto Vacantes

Arica 20

Iquique 15

Antofagasta 20

Calama 25

Atacama 25

Coquimbo 25

Valparaíso 25

Santiago 60

Rancagua 20

Maule 15

Concepción 35

Temuco 25

Valdivia 20

Puerto Montt 20

Aysén 30

TOTAL CUPOS 380

Por estos días, además, Teletón se encuentra difundiendo su Memoria, la que da cuenta de los principales resultados, avances y desafíos de la institución durante el último año. Disponible en el sitio web Teleton.cl, la cuenta pública de la institución incorpora este año un innovador sitio web interactivo con inteligencia artificial, que permite a las personas acceder de forma simple y rápida a información sobre el trabajo de Teletón, sus institutos, la campaña solidaria y el destino de los recursos recaudados.

A través de este asistente virtual, los usuarios pueden realizar consultas por texto o voz, obteniendo respuestas basadas en la información contenida en la memoria institucional. Además, el sitio permite conocer de manera didáctica cómo se utilizan los aportes de las personas y visualizar distintas cifras relacionadas con el trabajo que realiza Teletón a lo largo del país.

A nivel nacional, Teletón realizó un total de 962.871 atenciones a 31.806 niños, niñas y jóvenes en sus institutos. Asimismo, recibió a 3.025 nuevos pacientes que iniciaron sus procesos de rehabilitación y llevó a cabo 1.336 cirugías sin costo para las familias. Junto con esto, un total de 6.738 personas fueron parte del voluntariado, cifra récord para la institución.

Más información y postulaciones en www.teleton.cl.