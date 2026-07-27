Karin Bustamante, jefa de Proceso Extracción en la mina Pacífico Superior de Codelco División El Teniente, participó del Mining Forum en Berlín, además de visitar y conocer faenas mineras, institutos y actores clave de la industria.

“El mayor aprendizaje fue comprender que la minería del futuro será mucho más colaborativa e interdisciplinaria”, dice Karin Bustamante, jefa de Proceso Extracción en la mina Pacífico Superior, en Codelco División El Teniente. “Durante toda la gira vimos trabajar en conjunto a ingenieros de minas, científicos de datos, químicos, ingenieros eléctricos, especialistas en materiales e investigadores. Esa integración de conocimientos permite desarrollar soluciones mucho más completas”.

Karin fue una de las seleccionadas para formar parte de la delegación de mujeres mineras Women in Mining Chile, que realizó una gira tecnológica en Europa en junio y que tuvo como principal foco la participación del Mining Forum en Berlín, además de conocer yacimientos, empresas, centros de investigación y fabricantes de equipos clave en la industria.

Sobre el foro minero, la ingeniera civil en Minas plantea que “más que un congreso, fue un espacio donde se compartieron experiencias reales sobre automatización, inteligencia artificial, digitalización, sostenibilidad, minería profunda y transición energética. Fue muy interesante comprobar que, independiente del país o de la empresa, todos enfrentamos desafíos

muy similares y que la colaboración será clave para resolverlos”.

Electromovilidad, minería sustentable y tecnologías

Otros puntos que Karin destaca, es que conocer otras operaciones y los avances de industrias complementarias, permite abrir el espectro de posibilidades para encontrar nuevas alternativas a problemáticas en la operación.

“En mi caso, como Jefa de Extracción en Pacífico Superior, constantemente fui relacionando lo que veía con nuestra realidad operacional. Por ejemplo, todo lo relacionado con sensores, monitoreo inteligente e inteligencia artificial me hizo pensar en cómo podemos utilizar mejor los datos que generamos diariamente para anticipar fallas, optimizar procesos y tomar decisiones más informadas”, asevera.

“Otro aprendizaje muy importante fue el mantenimiento predictivo, con técnicas no destructivas capaces de detectar defectos antes de que ocurran fallas, un concepto que perfectamente puede extrapolarse a equipos e infraestructura minera”, detalla. “Además, comprendí que en Europa la sostenibilidad no se aborda como un tema separado de la productividad. Reducir pérdidas, optimizar energía, recuperar materiales y disminuir emisiones forman parte de una misma estrategia para hacer una minería más competitiva”.

Con todo, Karin es cauta al señalar que no por incorporar más tecnología a los procesos, significa que se harán mejor: “Un gran aprendizaje que me quedó es la excelencia operacional, reflejada en plantas ordenadas, limpias y altamente estandarizadas. Innovar no significa automatizar todo. La innovación no se mide por el nivel de tecnología incorporada, sino por el valor que genera y por elegir la mejor solución para cada desafío”.