A pesar de no tener aún la edad precisa para ello, la tenista rancagüina, Mikal Guerra Castillo, inició un nuevo proceso en su promisoria carrera.

Desde hace un par de semanas y producto del alto rendimiento, comenzó a desplegar su juego en la categoría 16 años y los resultados la han acompañado en este camino de proyección.

“Ha desarrollado un buen juego y a pesar de las diferencias, principalmente físicas, los enfrentamientos fueron parejos”, señala la madre de la tenista, Andrea Castillo, quien la acompaña en sus diversas giras por todo el país.

Las últimas semanas, participó activamente en el circuito COSAT, llegando a semifinales, tanto en singles como en dobles y eso tiene conforme a la deportista y su cuerpo técnico. “Yo estoy tranquila y asumiendo desafíos que espero me lleven a un mejor nivel. Paso a paso quemando etapas, no ha sido fácil el cambio, pero me voy acomodando con el pasar de los partidos”, comenta Mikal.

EL RESPALDO DE LA EMPRESA PRIVADA

Desde hace algunos meses, la joven tenista, estableció una estrecha relación de trabajo y colaboración con la Fundación A&G Educa, perteneciente al holding de empresas A&G. En ese escenario, la planificación indica que el respaldo se mantendrá intacto en el tiempo.

“Porque nuestro objetivo, más que los fríos números, es propender a la evolución deportiva de Mikal y si eso más tarde, posibilita su consolidación profesional, bienvenido sea. Nuestra institución abrió esta línea social y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado”, asevera Ricardo Garrido Cáceres, Ceo del grupo A&G.