El destacado salsero está realizando su última gira por distintos países como Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, entre otros.
Tito Nieves llegará a San Francisco de Mostazal el próximo viernes 7 de noviembre para demostrar que su música sigue más viva que nunca. El destacado salsero regresa a Chile en el marco de su último tour llamado “Gira 50 Años – La Historia”, que se ha presentado en diferentes países con gran éxito y localidades agotadas. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.
La última gira de Nieves se inició en Joe’s Live en Chicago, recinto que se convirtió en el epicentro de una celebración. La emoción desbordó al público que presenció un espectáculo sin precedentes en el que Tito sorprendió interpretando temas que rara vez han sido parte de su repertorio en vivo.
“Mi gente! No hay palabras suficientes para expresar lo que siento después de estos primeros tres Sold Out shows de Mi Último Tour 50 años – La Historia. Tres noches inolvidables, miles de corazones latiendo al unísono: el mío y el de cada uno de ustedes.
Gracias por cada aplauso, por cada emoción compartida, por acompañarme en este viaje que hemos construido juntos durante cinco décadas. Su amor y su apoyo han sido el motor de mi vida artística, y en cada escenario dejo un pedazo de mi alma para ustedes. Sigamos haciendo historia… ¡Los quiero con todo mi corazón!” expresó Tito Nieves.
El repertorio de sus conciertos es un recorrido íntimo y profundo por su historia musical, con los infaltables himnos como “Fabricando Fantasías”, “De Mi Enamórate” y “El Amor Más Bonito”. Tito se adentra en su catálogo para interpretar temas que pocas veces han sonado en sus presentaciones en vivo, provocando una reacción indescriptible entre los asistentes. Canciones que han marcado momentos especiales en su carrera cobraron nueva vida en el escenario, generando una conexión única con el público.
La “Gira 50 Años – La Historia” continúa su camino por América Latina y Europa, con momentos icónicos en el horizonte, incluyendo su tan esperado concierto en Puerto Rico, Colombia, Ecuador, México, Argentina, Chile, entre otros.
COORDENADAS:
Viernes 7 de noviembre
20.30 horas
Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.
Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello
Estacionamientos gratuitos