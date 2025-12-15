El show tendrá una animada previa desde las 20.00 horas, que será una pequeña muestra de lo que vendrá luego
Tomás, Edo y Buffy, tres amigos creadores del podcast número 1 en Chile, “Tomás Va a Morir”, estarán el viernes 19 de diciembre en Gran Arena Monticello para deleitar al público con su show: “Ley de Murphy”. La presentación del exitoso trío tendrá una entretenida previa al show, para animar al público que podrá disfrutar el plato fuerte a partir de las 21.00 horas y las entradas ya están a la venta por el sistema Ticketmaster.
La consigna de “Ley de Murphy” es que todo lo que puede pasar, ya sea bueno o malo, simplemente pasará y es, también, lo que ha marcado los más de 20 shows que se han realizado en diferentes teatros y regiones del país.
El verdadero protagonista de este evento es el público, porque cada asistente puede participar en las diferentes dinámicas que se presentarán en el escenario, logrando, por ejemplo, ser el campeón de baile o coronarse como parte del equipo ganador en una carrera de salto con cajas.
COORDENADAS:
Viernes 19 de diciembre
21.00 horas.
Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.
Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello
Estacionamientos gratuitos.