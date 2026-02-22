El tomate de estación crece con fuerza en la zona central gracias a la tecnificación y buenas condiciones productivas. La mayor oferta ha provocado una baja de precios y un aumento en la demanda de variedades como el pomarola. El tomate larga vida sigue liderando el mercado.

El tomate es un producto clásico en la mesa de los chilenos y cuenta con dos grandes zonas y períodos de abastecimiento. Arica y la zona norte proveen durante otoño e invierno, mientras que la zona central de Chile -regiones Metropolitana, O’Higgins y del Maule- define la estacionalidad de la producción de verano.

En este contexto, el tomate de estación -y sus variedades, tales como como alamina, antumay, gladiador, espartaco, entre otros- goza de una excelente producción, propiciado principalmente por la mayor tecnificación en los campos, buenas temperaturas y abundancia de agua.

Como referencia, y según cifras de la Oficina de Políticas Agrarias (ODEPA), solo considerando exportaciones de tomate fresco, durante el 2025 la zona centro y centro-sur registró un volumen cercano a las tres mil toneladas (2.954.430 kg), esto representa un crecimiento del 6,4 % respecto de 2024 (2.776.810 kg).

Cristian Velásquez, comerciante histórico de tomate del Mercado Mayorista Lo Valledor, se refirió al crecimiento de la producción de “tomate al aire libre”: “zonas como San Vicente, Pichidegua y Melipilla han aumentado su producción en los últimos años en torno al 30-40%. Otras zonas como Linares, Longaví, Talca también cuentan con buenas plantaciones”.

Gonzalo Bravo, Administrador General del Mercado Mayorista y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), sostiene que este crecimiento se debe “al clima, al manejo del riego, buenas condiciones de los fertilizantes y de la calidad de la tierra. Es fundamental no sólo el proceso de cosecha, sino que también de post cosecha. Además, actualmente está muy extendido el sistema tecnificado de riego, lo que ayuda a tener una fertilización controlada, uniforme y en tiempos esperados”.

ALZA EN LA DEMANDA DE TOMATE POMAROLA Y TOMATE LARGA VIDA SIGUE SIENDO EL LÍDER

Entre el 1 y el 25 de enero de 2026 en el Mercado Lo Valledor se han transado 13.330 toneladas de tomate. Una variedad cada vez más demandada por los consumidores es el pomarola, asociado principalmente a la producción industrial de salsas.

“Contamos con distintas variedades: toqui, espartano, larga vida y el famoso y conocido actualmente: pomarola o “perita”. Este último se vende muy bien, y es claro que la producción ha aumentado, sobre los últimos dos años”, señala Valentina Acevedo, de familia de productores de San Vicente de Tagua Tagua.

No obstante, a pesar del aumento en la demanda de pomarola, el tomate número uno sigue siendo el clásico larga vida, con cerca del 95% de la oferta.

¿La buena noticia para el consumidor? Esta expansión productiva ha traído consigo una baja de precios. Según ODEPA, el tomate larga vida ha caído en su valor en torno al 18,8% en comparación al mismo periodo del año anterior (calculado por $/bandeja 18 – 20 kilos).