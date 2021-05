Rosa Cantillana, presidenta del Sindicato Casino Monticello, afirmó que la situación de los trabajadores es “dramática” y con “graves problemas económicos y sicológicos” tras más de un año sin una fuente laboral estable producto de la pandemia del Covid 19.

Desesperada. Así es la situación de 1.500 trabajadores del Casino Monticello que ya llevan más de un año sin una fuente laboral estable y en muchos casos, sin poder trabajar en todo el período desde iniciada la pandemia del Covid 19 en marzo de 2020 en Chile.

Rosa Cantillana, dirigente del sindicato de Monticello, denunció que la situación es crítica, a tal punto que muchos trabajadores ya no cuentan con recursos para cubrir sus necesidades básicas y dependen fundamentalmente del 45% entregado por afc para afrontar parte de ellas. Esto, ya que el seguro de cesantía de los trabajadores prácticamente se les terminó a más de un año, de iniciada la pandemia de Covid 19. Además de la compleja situación financiera, Cantillana advirtió que muchos se encuentran con delicados cuadros de stress, depresión y ansiedad, lo que ha provocado fuertes impactos emocionales y psicológicos en la gran mayoría de sus familias, con variadas disfuncionalidades en los hogares, como separaciones o crisis matrimoniales. “los trabajadores estamos pasando por grandes penurias económicas, como no poder cancelar cuentas básicas como la luz o el gas o no tener dinero para afrontar sus compromisos financieros tales como dividendos, todavía no llegamos a que tengan problemas con sus comidas diarias… pero lo más dramático en estos momentos es que hemos visto que no son pocos los matrimonios o relaciones de pareja con niños de por medio que se han venido abajo por esta situación de estrés financiero y psicológico. Y no estoy hablando de 10 casos. Yo al menos estoy en antecedente de algunos casos de personas que no se pueden levantar de sus camas, o simplemente no salen por miedo al entorno, las personas están con toda esta situación, es algo muy, pero muy triste y eso ha pegado duro en sus familias, que en muchos casos dependen de ellos. Me da un poco de pudor referirme a esto, pero no tengo otra manera de graficar por lo que están pasando gran parte de nuestros trabajadores y compañeros y la necesidad de que tengamos una reapertura”.

“No podemos continuar en esta situación de absoluta incertidumbre con nuestras fuentes laborales. Hay mucho miedo y angustia tras más de un año en que no podemos trabajar con relativa continuidad. Necesitamos urgentemente que el Casino de Monticello pueda abrir sus puertas para atención al público en la Fase 2 del plan Paso a Paso, por eso, hacemos un llamado a las autoridades a que escuchen nuestra situación, que es dramática”, sostuvo la dirigente sindical, junto con advertir que necesitan respuestas rápidas ya que el tiempo apremia y no se descartan movilizaciones, para ser escuchados por las autoridades de gobierno, a su vez por el colegio médico.

Por lo anterior, hizo un llamado a las autoridades a que no entreguen respuestas evasivas y se pongan en el lugar de los trabajadores. “Monticello pudo funcionar gran parte del período entre noviembre de 2020 y marzo de este año, sin que se registraran casos de contagios laborales entre sus trabajadores dadas las extremas medidas de seguridad que se instauraron para poder operar y que iban más allá de las dictaminadas por las autoridades. En ese lapso tuvimos la visita de clientes habituales del casino, hotel y restaurantes, respetando aforos permitidos por la autoridad, sin registrar focos de infección del COVID 19, lo que acredita la seguridad tanto para trabajadores, como para los clientes. Los casinos en Chile cuentan con una férrea fiscalización y tienen un nivel de regulación que hace que el acceso y permanencia en estos recintos permita asegurar un menor riesgo de contagio”.

Reapertura en Fase 2

Por lo anterior, Cantillana reiteró un urgente llamado a que las autoridades permitan la reapertura del Casino Monticello en la Fase 2 del plan Paso a Paso solo terrazas, ya que la situación de los trabajadores es actualmente insostenible.

“Como presidenta del sindicato de trabajadores Casino Monticello, que representa a 1.500 trabajadores que en su mayoría provienen de la Región de O´Higgins, hago un sentido llamado para que las autoridades locales y nacionales se pongan una mano en el corazón y permitan la reapertura de nuestra fuente laboral, tan necesaria. Postergar esta medida por más tiempo será un mazazo para los bolsillos y la salud mental de nuestros trabajadores. Estamos realmente pasándola muy mal y si esta situación de cierre de operaciones continúa con el correr de las semanas y los meses, nuestra realidad será aún peor y lo advertimos desde ya, las autoridades serán responsables de ello”.

Rosa Cantillana afirmó que el sector de casinos en Chile es una importante fuente de empleos y que se ha cumplido con todas las normativas impuestas por las autoridades, por lo que reiteró la necesidad de una pronta respuesta a la reapertura de los casinos en Fase 2 de los trabajadores.

Cabe recordar que actualmente las operaciones de casinos de juego en Chile están autorizadas por las autoridades sanitarias a partir de la Fase 3 del plan Paso a Paso.