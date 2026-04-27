La intervención detectó incumplimientos a la normativa vigente y fortaleció la supervisión en zonas de alta afluencia._

En el marco de las acciones de prevención y resguardo del orden comunal, la Municipalidad de Rancagua, a través de su equipo de Seguridad Pública, realizó un operativo interinstitucional con la Patrulla Centauro de Carabineros de Chile y personal de fiscalización de la Seremi de Transportes en el sector centro de la ciudad.

El despliegue se concentró en puntos estratégicos de alta circulación, con el objetivo de reforzar el control preventivo, promover una convivencia vial segura y fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante la jornada se efectuaron 124 controles vehiculares y 33 controles de identidad preventivos, además de cursarse 38 notificaciones por infracción a la Ley de Tránsito. Asimismo, se concretó el retiro de tres motocicletas de circulación, por incumplimientos a la normativa.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones coordinadas, que permiten fortalecer la presencia en terreno y avanzar en medidas de prevención para la comunidad.