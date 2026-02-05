● La nueva función permite a los socios conductores contar con más información acerca de los puntos de partida y de destino, antes de aceptar el viaje.

● “Zonas de Alerta” se agrega a las herramientas de seguridad de la app, pensadas para los socios conductores.

Rancagua, 05 de febrero de 2026.- Con el objetivo de reforzar la seguridad de los socios conductores en Rancagua, Uber lanza una nueva herramienta de seguridad que les permitirá recibir notificaciones sobre zonas de partida o de destino que presentan indicadores de riesgo. Esta función ofrece más información y control antes de aceptar una solicitud de viaje, brindando más transparencia al usar la app.

¿Cómo funciona?

● Notificación en pantalla: Al recibir una solicitud de viaje, aparecerá un ícono de alerta ⚠️ junto a los puntos de partida o destino si están en una zona señalada.

● Identificación visual: La dirección se mostrará en un color diferente para que el socio conductor pueda identificarla fácilmente.

● Control sobre el uso de la app: Los socios conductores pueden elegir no aceptar un viaje en estas zonas, sin afectar su actividad con la app.

● Información de contexto: El modelo que alimenta esta función combina información pública, reportes de otros socios conductores y registros históricos de viajes realizados en la app.

“Esta función es una respuesta concreta a lo que los socios conductores nos han pedido: más información para saber si aceptar o no una solicitud de viaje. Estamos muy entusiasmados de poder presentar este tipo de funciones en Rancagua, que brindan mayor previsibilidad especialmente para quienes recién comienzan a manejar con la app”, señaló Eleonora Turk, responsable de Comunicaciones para Seguridad de Uber Cono Sur.

“Zonas de Alerta” se integra al conjunto de herramientas de seguridad disponibles en la app especialmente diseñadas para los socios conductores, entre las que destaca el “bloqueo de futuros viajes”, que permite a los socios conductores elegir no volver a recibir viajes de un usuario con quien hayan tenido malas experiencias. Además, grabación de video, verificación de identidad de usuarios,como el escaneo de documentos o registro fotográfico y el uso de inteligencia artificial para detectar solicitudes de viaje potencialmente riesgosos.

Acerca de Uber

La misión de Uber es crear oportunidades a través del movimiento. Comenzamos en 2010 para resolver un problema sencillo: ¿cómo obtener un viaje con tan solo apretar un botón? Más de 10 mil millones de viajes después, desarrollamos productos que acercan a las personas a su destino. Al cambiar cómo se mueven las personas, los alimentos y los objetos por las ciudades, Uber es una plataforma que abre el mundo a nuevas posibilidades. Uber llegó a Chile en enero de 2014 y hoy conecta a usuarios y socios/as conductores/as desde Arica hasta Punta Arenas, con productos como UberX, UberX SCL, Uber Teens, Uber Pet, Uber Comfort, Uber Green, Uber Reserve, Uber Black, UberXL, Uber Flash, Uber Seniors y Uber Taxi.