La acción coordinada con Carabineros forma parte del trabajo permanente para reforzar la seguridad y recuperar espacios para la comunidad.

La Municipalidad de Rancagua, a través de su equipo de Seguridad Pública y en coordinación con Carabineros, desarrolló un nuevo operativo de retiro de rucos en el sector oriente de la comuna.

Durante el procedimiento se concretó el retiro de nueve rucos emplazados en distintos puntos del área, estructuras que generaban preocupación entre residentes debido a las condiciones de ocupación y los problemas asociados a su permanencia.

La intervención también permitió la captura de una persona que mantenía una orden vigente de detención, tras un control realizado por personal policial.

Desde el municipio reiteraron que estas acciones forman parte de un trabajo permanente orientado a la recuperación de espacios públicos, la prevención de incivilidades y el fortalecimiento de la seguridad en los distintos sectores de Rancagua.