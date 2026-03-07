La nueva infraestructura vial mejora la seguridad de peatones y conductores en uno de los puntos más transitados del sector surponiente de la comuna.

Rancagua, 03 marzo 2026.- La Municipalidad de Rancagua informó la puesta en funcionamiento del nuevo cruce semaforizado ubicado en la intersección de Ruta H-30 con Avenida Lourdes, una obra largamente esperada que permitirá mejorar significativamente la seguridad vial en uno de los puntos más transitados del sector surponiente de la ciudad.

Este proyecto responde a un compromiso asumido por la actual administración municipal al inicio de su gestión, con el objetivo de dar solución a una intersección que presentaba altos niveles de complejidad tanto para peatones como para conductores. Durante el año 2025 se desarrollaron todas las etapas necesarias para su concreción, incluyendo tramitaciones técnicas, aprobación del proyecto, priorización de recursos municipales y proceso de licitación.

Las obras se ejecutaron durante los meses de enero y febrero de 2026, cumpliendo el desafío de iniciar marzo con el cruce completamente operativo, beneficiando directamente a vecinos y vecinas del sector surponiente de Rancagua, así como también a miles de personas que transitan diariamente por esta ruta desde otras comunas.

Al respecto, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que “este cruce semaforizado es el resultado de un compromiso que asumimos desde el primer día de nuestra administración. Sabíamos que era un punto complejo y hoy entregamos una solución concreta que mejora la seguridad vial y la tranquilidad de peatones y conductores que circulan a diario por este sector”.

Desde el municipio valoraron el trabajo coordinado de los equipos técnicos y administrativos que hicieron posible la materialización de esta obra, reafirmando el compromiso de seguir impulsando proyectos que contribuyan a una ciudad más segura, ordenada y con mejor calidad de vida para sus habitantes.