La Municipalidad de Rancagua inauguró la nueva Casa Municipal de la Inclusión, ubicada en Hermano Claudio 290, un espacio que reúne en una misma sede los programas y equipos municipales orientados a promover la participación, autonomía y acompañamiento comunitario.

Con esta apertura, se busca mejorar la atención, centralizar servicios y facilitar el acceso de las y los usuarios, gracias a su ubicación cercana al centro de la ciudad.

En el mismo recinto también comenzó a funcionar la Oficina del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), fortaleciendo el trabajo conjunto con agrupaciones y redes territoriales.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el significado del proyecto para la ciudad:

“Es un orgullo contar con este espacio tan necesario para la comunidad. Reunir en un solo lugar servicios y profesionales que estaban dispersos nos permite ofrecer una atención más cercana, accesible y coordinada. Es un avance importante para Rancagua.”

Por su parte, el concejal Cristian Toledo valoró el impacto de la iniciativa:

“Sabíamos que este espacio era necesario. Su puesta en marcha significa mejores oportunidades y acompañamiento para muchas familias.”

La nueva Casa Municipal de la Inclusión fue presentada junto a organizaciones comunitarias, vecinas y vecinos, reafirmando el compromiso de Rancagua con una ciudad más cercana, abierta y consciente de las distintas realidades de sus habitantes.