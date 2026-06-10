El proyecto, enmarcado en el programa Quiero Mi Barrio, contempla la instalación de 130 reductores de velocidad, 290 señaléticas con nombres de calles y 55 señales viales en una de las poblaciones más pobladas del sector sur de la ciudad._

La Municipalidad de Rancagua, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la participación activa de la comunidad, dio inicio oficial a las obras de seguridad vial en la población Rancagua Sur, en el marco del programa Quiero Mi Barrio. La intervención busca mejorar la circulación peatonal y vehicular en calles y pasajes del sector, abordando necesidades que los vecinos han planteado durante años.

Con una inversión de 82 millones de pesos, el proyecto contempla la renovación completa de la señalética de nombres de calles muchas de ellas originales desde la construcción de la población—, la instalación de 55 señales viales y la colocación de 130 reductores de velocidad distribuidos principalmente en los pasajes interiores. Esta última medida responde al alto flujo vehicular que caracteriza al sector, dado que la población Rancagua Sur conecta con servicios educacionales, de salud y con el eje comercial de calle Valparaíso.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el valor simbólico y concreto de la iniciativa para los habitantes del sector. “Comenzamos una obra soñada por los vecinos de Rancagua Sur. Vamos a trabajar en cada calle y pasaje para mejorar la seguridad vial con reductores de velocidad y señalética renovada, para que cada vecino se sienta orgulloso del lugar donde vive. La seguridad vial llegó a Rancagua Sur y ya está en ejecución”, afirmó la autoridad comunal.

En términos de ejecución, los 130 resaltos o reductores de velocidad serán instalados de forma estratégica en los pasajes de mayor circulación, priorizando los accesos a establecimientos educacionales y centros de salud cercanos. Por su parte, las 290 señaléticas de nombres de calles reemplazarán la totalidad de las placas existentes, muchas de ellas deterioradas desde la fundación misma de la población, devolviendo identidad y legibilidad al trazado urbano del barrio.

Con este proyecto, el municipio avanza en su compromiso de recuperación urbana y mejoramiento de la calidad de vida en los barrios de la ciudad. Rancagua Sur, una de las poblaciones más extensas del sector sur, se convierte así en un ejemplo de gestión participativa, donde las demandas ciudadanas se traducen en obras concretas que transforman el entorno cotidiano de sus habitantes.