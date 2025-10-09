El Coro Polifónico de Rancagua, junto al Ensamble de la Universidad de O’Higgins (UOH) y el Coro UOH, ofrecerá el concierto “Un viaje por América”, una propuesta musical que invita a recorrer las sonoridades y ritmos característicos del continente.

La presentación se realizará el viernes 10 de octubre, a las 19:00 horas, en el Auditorio del Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins, ubicado en Alameda 611.

El programa, gratuito y abierto a todo público, contempla una selección de obras que reflejan la diversidad cultural y musical del continente americano, destacando composiciones y arreglos que reúnen influencias de distintos países y tradiciones.

Voces e instrumentos se unirán en una velada que busca poner en valor la identidad y el patrimonio sonoro de América.

“Queremos invitar a toda la comunidad a ser parte de este viaje musical, que nos conecta con nuestras raíces y con la enorme riqueza sonora del continente. Será una instancia para emocionarse, compartir y disfrutar del trabajo conjunto entre coristas e instrumentistas de nuestra región”, señaló Sebastián Inostroza, director del Coro Polifónico de Rancagua.