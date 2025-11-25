La comuna prepara una doble jornada llena de actividades para todas las edades, impulsando el espíritu colaborativo en apoyo a la cruzada nacional.

Rancagua se prepara para vivir dos días llenos de energía, música, deporte y participación ciudadana en apoyo a la Teletón. La capital regional desarrollará una nutrida programación que invita a las familias a reunirse, disfrutar y aportar a esta importante cruzada solidaria que une al país año tras año.

Más de 150 artistas darán vida a presentaciones de danza, estilos urbanos, folclore e intervenciones infantiles, familiares y juveniles. A ello se sumará una feria de emprendedores, food trucks, stands cerveceros y juegos infantiles, generando un ambiente pensado para todas las edades. Las actividades se extenderrán el viernes 28 desde las 15:00 horas hasta pasada la medianoche, y el sábado 29 desde las 9:00 horas con continuidad hasta el cierre nocturno.

Durante la jornada del sábado, la ciudad iniciará el día con una caminata inclusiva de 1.9 kilómetros por el centro de la ciudad, que comenzará a las 9:00 horas desde la Plaza de Los Héroes. Luego, a las 10:30 horas, el color y la creatividad se tomarán el Cugat Baquedano con el Desafío Pintatón, realizado junto a Supermercados Cugat, donde 150 niños y niñas darán vida a un lienzo gigante con Teletín y el Conejo Cugat. Más tarde, a las 17:00 horas, la energía seguirá en alza con el Latinazo más grande de Chile, una invitación a bailar con alegría y solidaridad.

Con esta variada programación, la Municipalidad de Rancagua invita a la comunidad a participar activamente, vivir una jornada familiar y aportar con entusiasmo a la Teletón 2025, fortaleciendo el compromiso solidario que caracteriza a la ciudad.