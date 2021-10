La ilusión de saber que viene un hijo en camino, es uno de los procesos más hermosos que puede vivir una mujer. El saber que dentro de su vientre hay vida, es un proceso inigualable, que solo es superado al tener al hijo o hija entre sus brazos. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que todo tiene su fin y en este caso, el fin se llama Post Natal.

El tiempo de permiso para las mujeres en nuestro país es de seis meses. Antes solo eran tres, pero se logró aumentar la cantidad de días ya que se analizó la importancia que es tener esa cercanía en la infancia del hijo. Pero de todas formas aquel tiempo es corto y es una prioridad para la campaña que estoy realizando, que se logre aumentar aquella cantidad.

Por aquello que en mi programa estipulo el Proyecto de aumento del Post Natal de 6 a 12 meses. Eso permitirá que se genere un mejor cuidado del bebé en sus primeros días de vida y provocamos una tranquilidad en las mujeres, por más tiempo, que ellas tendrán el cuidado de su pequeño antes de pensar en volver a trabajar.

Este eje de mi campaña es trascendental y será uno de los primeros proyectos que llevaré a discusión en el parlamento. Es importante que la madre e hijo estén Unidos por Un Año, y para eso estoy trabajando. No podemos seguir con las preocupaciones que tienen las mujeres en este punto y no dar soluciones. Yo lo tendré presente y me comprometo a dar vida a este importante proyecto. Te invito a que avancemos de la mano, para construir un mejor país para todos. Unidos lo Haremos.

Por Ivonne Mangelsdorff, candidata a Diputada por el Distrito 15