Comunicado de Prensa Universidad de O’Higgins.

Se han realizado tres reuniones entre las autoridades universitarias y las/os representantes estudiantiles. El 23 de septiembre se recibió un petitorio que fue respondido en todos sus puntos. Se informó a la comunidad sobre la decisión institucional de suspender los costos de titulación para las y los estudiantes que se titulen en este año académico, y se analizarán las alternativas para las siguientes generaciones.

· Desde la UOH valoramos el diálogo sostenido y hacemos un llamado a las manifestaciones pacíficas y respetuosas, que no pueden incluir agresiones verbales, físicas o virtuales ni denostar a personas o a la institución. Todas estas situaciones no están permitidas en nuestra normativa institucional ni son aceptables para la sana convivencia universitaria.

· Informamos que actualmente hay un llamado a paralización de actividades realizado por los mismos representantes estudiantiles, con quienes mantenemos conversaciones, lo cual nos sorprende y consideramos que no aporta a la discusión constructiva ya que perjudica los procesos formativos y obliga a modificar el calendario académico.

De la misma manera como se ha realizado hasta ahora, estaremos actualizando esta información de manera periódica.

Universidad de O’Higgins

30 de septiembre de 2025