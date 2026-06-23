En seis ceremonias, realizadas en Rancagua y San Fernando, la UOH tituló a egresadas/os de sus cinco escuelas.

Durante cuatro horas diarias viajaba desde Chimbarongo hasta Rancagua para asistir a clases. Antes había trabajado en supermercados y en el retail, pero sentía que ese camino no la hacía feliz. Decidió apostar por un proyecto de vida distinto, impulsada por el apoyo incondicional de su familia y por la convicción de que la educación podía cambiar su futuro. Hoy, Berta ya trabaja como profesora en el Liceo José Gregorio Argomedo de San Fernando y esta semana vivió uno de los momentos más importantes de su vida: recibir oficialmente su título profesional de manos de su jefe de carrera en la Universidad de O’Higgins.

Su historia fue una de muchas que dieron vida a las ceremonias de titulación realizadas por la Universidad de O’Higgins, instancia en la que 615 egresadas y egresados de las cinco escuelas universitarias recibieron su título profesional, acompañados por sus familias, amistades y docentes, cerrando una etapa marcada por el esfuerzo y la perseverancia.

Las carreras impartidas en el Campus Rancagua desarrollaron sus ceremonias en el Teatro Regional Lucho Gatica, mientras que las del Campus Colchagua realizaron su encuentro en el Teatro Municipal de San Fernando. En total fueron seis ceremonias que reunieron a cientos de personas para celebrar el inicio de una nueva etapa profesional.

Para Berta, la decisión de ingresar a la universidad significó dejar atrás la incertidumbre laboral y apostar por una vocación que fue descubriendo durante su formación. “Cuando entré y comenzaron las prácticas reafirmé que esto era lo que quería hacer. Hoy miro hacia atrás y pienso que valió la pena el cansancio, los viajes y todo el esfuerzo”, comentó emocionada, recordando también el permanente apoyo de sus padres, quienes la acompañaron durante todo el proceso.

Actualmente ya se desempeña como docente y reconoce que encontrar trabajo antes incluso de recibir su título fue una gran satisfacción. “Me daba miedo que no me contrataran por la falta de experiencia, pero ha sido todo lo contrario. He recibido muy buenos comentarios y estoy muy contenta”, señaló.

El Vicerrector Académico, Federico Navarro, destacó el crecimiento que ha experimentado la institución y el significado que tienen estas ceremonias para la comunidad universitaria.

“Tuvimos seis ceremonias, cinco escuelas y más de 600 estudiantes, que ya no son estudiantes, sino titulados. Verlos subir al escenario, escuchar a las familias celebrando y ver a representantes del sistema productivo, escolar y de salud acompañándolos es muy emocionante. Pensar que hace diez años esto no existía y que hoy la Universidad entrega esta cantidad de profesionales en todas las áreas nos llena de orgullo y nos tiene muy contentos”, expresó.

La autoridad agregó que el reconocimiento que recibe la Universidad también se construye a partir de las experiencias de quienes han pasado por sus aulas. “Sabemos que muchos futuros estudiantes llegan por el boca a boca, por lo que les cuenta un hermano, un primo o un amigo. Esa es una señal de confianza en nuestra universidad estatal y en el proyecto que estamos construyendo para la región”, concluyó.

Las ceremonias de titulación no solo marcaron el cierre de una etapa académica para 615 nuevas y nuevos profesionales, sino también el inicio de un camino que, como el de Berta, demuestra que el esfuerzo, el apoyo familiar y la convicción pueden transformar una historia personal en una oportunidad para contribuir al desarrollo de la Región de O’Higgins.

Historias de esfuerzo

Las ceremonias de titulación también estuvieron marcadas por relatos de esfuerzo, perseverancia y vocación, reflejando la diversidad de experiencias que dieron forma a esta nueva generación de profesionales de la Universidad de O’Higgins.

Uno de los hitos fue la titulación de María Georgina Droguett, quien se convirtió en la primera mujer en obtener el título de Ingeniería Civil en Modelamiento Matemático de Datos en la Universidad. “Es un orgullo enorme haber logrado este objetivo y ser la primera mujer titulada de la carrera. Pienso en todas las mujeres que han debido enfrentar estereotipos para abrirse camino en áreas tradicionalmente masculinizadas y espero que este logro pueda motivar a muchas más a seguir este camino”, señaló.

En tanto, Araceli Maldonado, titulada de Enfermería, recordó los desafíos que enfrentó durante su formación y destacó el papel fundamental de quienes la acompañaron en el proceso. “Fue un proceso largo y con muchas dificultades, pero nunca estuve sola. El respaldo de mi familia, de mis compañeras/os y de las/os docentes fue fundamental para seguir adelante. Más allá del apoyo económico, el acompañamiento emocional fue clave para superar los momentos de mayor exigencia y llegar hoy a cumplir este sueño”, comentó.

Para Valentina Sosa, titulada de Pedagogía en Educación Parvularia, la experiencia universitaria estuvo marcada por el acompañamiento y la confianza recibida durante su formación. “Estoy agradecida porque me impulsaron a creer en mí incluso cuando yo no lo podía ver. Valorar la diversidad y acompañar los procesos educativos es algo que también me hizo crecer como persona”, expresó.

Por su parte, Constanza Carrasco, titulada de Administración Pública, recordó que su generación comenzó sus estudios en plena pandemia, enfrentando una experiencia universitaria muy distinta a la imaginada. “Comenzamos nuestra historia con clases virtuales y compañeros que conocimos a través de una pantalla. A pesar de ese contexto, construimos comunidad y fortalecimos nuestra vocación por el servicio público, convencidos de que desde nuestras profesiones podemos generar cambios que mejoren la vida de las personas”, indicó.

Finalmente, María José Castro, titulada de Medicina Veterinaria y distinguida por su desempeño académico, destacó el esfuerzo familiar que hizo posible este logro y el orgullo que siente por representar a quienes la apoyaron durante todo el proceso. “La verdad es que me siento bastante honrada. Esto representa el esfuerzo no solo mío, sino de mis padres. Soy hija única, mi mamá es dueña de casa y mi padre es barrendero, así que porto con mucho orgullo todos los valores que me han entregado”, afirmó.