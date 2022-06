Son 147 los jóvenes que finalizaron su camino universitario en la UOH, institución abrió sus puertas hace 6 años, cuando se creó por Ley la primera casa de estudios estatal de la Región de O’Higgins.

Rancagua, 1 junio 2022.- Este miércoles 1 de junio la Universidad Estatal de O’Higgins (UOH) titula a su primera generación. Se trata de 150 nuevos profesionales, de 12 carreras, quienes iniciaron su camino universitario cuando la institución abrió sus puertas con solo 435 estudiantes. Muchos de ellos ya se encuentran trabajando, otros realizando sus prácticas e incluso hay quienes ya desarrollan importantes proyectos para la zona.

Este hito, según afirmó la Prorrectora Fernanda Kri, es el más importante en la historia de la Institución. “No solo es relevante para nosotros como Universidad Estatal, también lo es para la región, que tenía estas ansias de tener una universidad estatal, un proyecto serio, que funcione y que forme profesionales de las distintas áreas, acorde a las necesidades regionales”, subrayó la autoridad.

El Vicerrector Académico de la UOH, Marcello Visconti, manifestó que con este importante hito se cierra una etapa de consolidación de la Universidad, lo que abre nuevos desafíos en el corto plazo como la apertura de nuevas carreras, que se suman a las 23 ya existentes, y el desarrollo del área educación continua.

Visconti se refirió al compromiso de la Universidad con el progreso de la Región O’Higgins “esto se ve reflejado a partir de este año con la entrega de los 147 profesionales, capital humano formado al más alto nivel y que esperamos comience a modificar la condición permanente de región exportadora de talento a una región que los forma, retiene a una parte importante para su propio desarrollo y contribuye también con talento y profesionales para el desarrollo del resto del país”.

Cabe destacar que, a seis años de su apertura, la Casa de Estudios cuenta con más de 5 mil alumnos de Pregrado, 11% de crecimiento en el último periodo de matrícula y más de mil 300 alumnos de primer año en 2022. A esto se suma que el 90% de su matrícula está radicada en la Región de O’Higgins.

El éxito que ha tenido la UOH, se debe, según el Vicerrector Académico, a que “esta Universidad apostó en grande desde sus inicios, logrando atraer talentos académicos y profesionales para tener una excelente oferta formativa para nuestros estudiantes. Además, hemos contado con el respaldo de toda la comunidad regional, que ha estado detrás de este proyecto y de la consolidación de este sueño. Hemos tenido el respaldo del sector público y privado y eso ha sido muy relevante. Y, por supuesto, este esfuerzo ha sido valorado por las familias de la región que han confiado en esta Universidad para la formación profesional de sus hijos”.

La UOH abrió sus puertas en 2016 con las carreras de Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería Civil en Computación, Ingeniería Civil Geológica, Enfermería, Medicina, Terapia Ocupacional, Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en inglés para Enseñanza Básica y Media, Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, Pedagogía en Matemática, e Ingeniería en Agronomía.

Luego se sumaron Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil en Modelamiento Matemático de Datos, Pedagogía en Educación Especial, Pedagogía en Ciencias Naturales, Medicina Veterinaria, Ingeniería Ambiental, Administración Pública, Derecho, Ingeniería Comercial, y Psicología.

Profesionales UOH

Una de las estudiantes que finalizó su carrera y ya se encuentra trabajando es Daniela Fuentes, quien estudió Pedagogía en Matemáticas. Ella culminó su proceso de práctica profesional y se encuentra actualmente ejerciendo como docente de la misma institución que le dio la oportunidad: el Colegio Tricahue de Requinoa.

“Cuando comencé a estudiar –recuerda Daniela Fuentes- no tenía mayores expectativas, solo sabía que necesitaba terminar una carrera, y tampoco esperaba encontrarme con una Casa de Estudios que fuera tan importante y que me acogiera de tan buena manera. El encanto con la Universidad vino con el tiempo, ya que partí con la inseguridad de ingresar a una institución de educación superior que era nueva, que no era tan conocida, pero que la venía muy respalda, tanto por el gobierno como la Universidad de Chile, y eso me dio tranquilidad a la hora de tomar la decisión”, recuerda sobre su decisión de llegar a la UOH.

Para Fuentes, tener una Casa de Estudios regional y de carácter estatal es de gran ayuda para los jóvenes de O’Higgins. “Es un plus tremendo y es algo que a mí me sirvió mucho. Antes los estudiantes teníamos que emigrar a otras regiones, dejar a nuestras familias, incurrir en un gasto mayor, que nuestros papás tenían que preocuparse dónde te quedabas, qué comías; y con la llegada de la Universidad de O’Higgins para las y los estudiantes que vivimos en la región se nos abrió una gran posibilidad de ingresar a la educación superior”, explicó la estudiante.

La joven cuenta que para insertarse en el mundo laboral fue fundamental el proceso de prácticas progresivas de la Escuela de Ciencias de la Educación: “Desde el cuarto semestre comencé con prácticas y a lo largo del proceso formativo fueron cinco en total. Éstas no apuntaban solo al aula, también a la gestión de un establecimiento educacional, a la historia de la educación, desde distintas temáticas, y a cómo se conforma un equipo de trabajo, y así fuimos avanzando y transitando hasta la práctica profesional, que es cuando tú estás como profesor, delante de un curso, interactuando con estudiantes”, explica la joven.

Carolina Matheson, directora de Pregrado de la Universidad, explica que “en general hemos recibido reportes muy positivos de quienes son nuestras contrapartes en el ámbito laboral, respecto de nuestros primeros titulados. La mayoría son estudiantes que desde sus prácticas profesionales se han quedado trabajando en estas mismas organizaciones, por lo que estamos potenciando el trabajo de vínculo con el mundo productivo para lograr ampliar esas oportunidades”, puntualiza.

Matheson agrega que la institución se ha preocupado de que la formación no sea solamente disciplinar, “sino que también vayan preparándose tempranamente a lo que es el mundo laboral y evidentemente con pandemia ha sido un desafío mayor”.