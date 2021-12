“Estamos seguros/as que vendrán a enriquecer cada uno de los procesos formativos que tenemos”, expresó el Director de Admisión y Acceso Efectivo, Juan Manuel Solís.

Los tiempos, las circunstancias y las miradas han ido evolucionando. La Universidad Estatal de O’Higgins lo tiene muy presente. En esa misma línea, a mediados de año presentó su Plan de Desarrollo Estratégico (PDE), un documento que orienta las acciones de la institución durante los próximos cinco años. Según su Rector, Rafael Correa, refleja una casa de Estudios que “valora la participación y la inclusión”. Es así, como los procesos de Admisión a la UOH van año a año fortaleciéndose y abarcando más posibilidades para que los jóvenes talentos ingresen a la Educación Superior.

“Como universidad, estamos pendientes de poder seguir aportando en la igualdad de oportunidades. Para eso, hemos dado mucho más peso a lo que es la trayectoria escolar en muchas de nuestras carreras llegando a un 50% las ponderaciones correspondientes a las notas de Enseñanza Media mas Ranking. Claramente, seguimos fortaleciendo las vías de Admisión Especial que tenemos, y que han sido muy positivas. Estamos seguros/as que estudiantes en situación de discapacidad y deportistas destacados/as vendrán a enriquecer cada uno de los procesos formativos que tenemos”, manifestó el Director de Admisión y Acceso Efectivo, Juan Manuel Solís.

Distintas disciplinas componen las postulaciones a Deportista Destcado/a en la UOH. Paula Orellana, es seleccionada nacional y vicecampeona sudamericana de karate y entró el año pasado a la Nueva Estatal. ”Estoy muy feliz de haber obtenido el Ingreso Especial, la Gratuidad y el apoyo académico. En la Universidad de O’Higgins somos una gran familia, de la que estoy orgullosa de ser parte”, comentó la joven.

Otra de las vías que para ingresar a la UOH es el Cupo Explora UNESCO para estudiantes con trayectoria en el área de las ciencias y tecnologías que hayan participado en actividades Explora. Además, la nueva Estatal posee ingresos especiales para: Estudiantes con Beca de Excelencia Académica, Cupo de Equidad Regional, Cupo Equidad de Género y Cupo Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE).

Transitar en la vía la de inclusión real y efectiva

Carol Uribe, Directora de la Unidad de Inclusión, asegura que su objetivo para las próximas generaciones UOH es atender todas las situaciones de derecho que ellos/as tienen al momento de formarse. “Perseguimos que puedan seguir sus carreras en equidad, en igualdad de condiciones con cualquier otro/a estudiante dentro de nuestra universidad. Eso implica distintos tipos de apoyos especializados. A lo mejor, profesionales del área de la Terapia Ocupacional, Fonoaudiólogos, Profesores/as diferenciales, especialistas en distintas discapacidades para poder potenciar o entregar herramientas que faciliten los procesos”, sostuvo.

Además, comentó que desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) se están constituyendo como una unidad con más cuerpo a través de un equipo transdisciplinario que puede proyectarse en las distintas áreas en bien de los estudiantes con discapacidad, en primera instancia, pero también de la comunidad en general. “De alguna manera todos/as tenemos que transitar a esta cultura, a esta mirada inclusiva”, agregó Uribe.

Jorge Cornejo, uno de los jóvenes que ingresó a la carrera de Psicología en la Universidad Estatal de O’Higgins en 2020 mediante esta última vía expresó: “Continúen sus estudios superiores, no se sientan limitados por la discapacidad. La UOH realmente se presenta como un centro especializado. Me he sentido muy incluido en el Campus Rancagua, en la UOH, por los/as profesores/as y todos quienes componen la universidad”, afirmó.