La premier, que contempló -además- una proyección especial dirigida a los colegios de Rancagua, representa una experiencia inédita que fortalece la creación audiovisual nacida en el territorio.

El Teatro Regional Lucho Gatica recibió el estreno de “El viento que nos lleva”, el primer largometraje de ficción impulsado por la Universidad de O’Higgins (UOH), a través de la Dirección de Vinculación con el Medio y su Programa Incubadora y Educación Audiovisual (IEA). La obra que entrelaza cinco cortometrajes creados por cineastas locales, y que dialoga sobre la identidad, el arraigo y la transformación, dio vida a un hito que inaugura un nuevo horizonte para la cinematografía regional.

Para la directora de Vinculación con el Medio de la UOH, Luz Fariña, este estreno refleja la capacidad de una universidad pública para articular conocimiento y creación artística en torno a una iniciativa nacida desde la región. A su juicio, esta experiencia colaborativa, no solo fortalece el ecosistema audiovisual, sino que genera nuevas oportunidades para quienes desarrollan relatos con identidad local.

“Para la Universidad, esta producción y su estreno demuestran que cuando las capacidades locales se encuentran, es posible dar vida a historias extraordinarias que nacen desde el propio territorio. Nos llena de orgullo haber acompañado una obra creada por realizadoras y realizadores de O’Higgins, filmada en nuestras comunas y construida desde la colaboración. Sin duda, esto abre un nuevo capítulo que desde ya adelanta el futuro de las producciones cinematográficas en la Región”, señaló Fariña, destacando la alta convocatoria de asistentes que llenaron el Teatro Regional y la calidad de cada uno de los cortometrajes presentados.

La primera de muchas

Para la directora y responsable del cortometraje “El legado de la vid”, Patricia Morales Serazzi, el estreno de “El viento que nos lleva” coronó más de dos años de trabajo conjunto entre cinco realizadoras y realizadores que unieron sus historias en una sola producción, demostrando que el cine nacido en O’Higgins puede construirse desde la colaboración y abrir nuevos caminos para la creación audiovisual.

“Este estreno marca un hito porque es la primera vez que un largometraje de ficción realizado por directoras y directores de O’Higgins llega a la pantalla en nuestra propia región. Ha sido un camino de mucha entrega que no habría sido posible sin el respaldo de la UOH. Esperamos que esta sea la primera de muchas oportunidades para quienes hacemos cine desde este territorio y seguir contando con el apoyo de la Universidad para impulsar nuevas historias”.

Producción descentralizada

El director del cortometraje “Hasta Pronto”, Eduardo Sandoval, destacó que “El viento que nos lleva” nació de un proceso colectivo en el que equipos creativos compartieron conocimientos, intérpretes y recursos, permitiendo reunir cinco miradas en una misma producción que finalmente llegó a la pantalla grande, evidenciando la proyección que puede tener el cine regional.

“Demostramos que es posible hacer cine independiente desde la Región de O’Higgins. Compartimos actores, equipos técnicos y experiencias porque entendimos que esta era una obra construida entre todos. El apoyo de la UOH abre un camino para que nuevos realizadores se atrevan a contar sus historias, fortaleciendo la descentralización de la producción cinematográfica en Chile”, destacó el director, valorando el rol de la UOH en la apertura de espacios para la creación audiovisual en la Región.

Los cinco cortos

Vale destacar que el “El viento que nos lleva”, reúne los cortometrajes “El legado de la vid”, “Vientos de cambio”, “Una amistad de maravilla”, “Hasta Pronto” y “El mejor regalo”. La producción fue de Ricardo Carrasco, profesional IEA de la Dirección de Vinculación con el Medio UOH.