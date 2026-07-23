La iniciativa que aspira ser un ejemplo para otras localidades y contempla intervenciones quirúrgicas en distintos sectores, fortaleciendo así la formación clínica de las y los futuros/as médicos/as veterinarios/as.

La Universidad de O’Higgins (UOH), a través de su Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ECA3), y la Municipalidad de Machalí, suscribieron un convenio de colaboración específico, que permitirá desarrollar 200 esterilizaciones de perros y gatos entre septiembre y noviembre de este año, convirtiendo una demanda de salud y bienestar animal, en una experiencia de formación clínica para estudiantes de Medicina Veterinaria como una nueva forma de vinculación entre la universidad pública y la comunidad.

Para la Rectora de la Universidad de O’Higgins, Fernanda Kri Amar, la firma de este primer convenio específico con la Municipalidad de Machalí demuestra que la colaboración entre instituciones puede traducirse rápidamente en respuestas concretas, como es el caso de esta iniciativa que integra formación académica, servicio a la comunidad y vinculación territorial en una misma experiencia, según mencionó.

“No nos quedamos en una declaración de buenas intenciones. Hoy contamos con un convenio específico que nos permitirá desarrollar una acción concreta en el territorio. Esta iniciativa beneficiará a las familias que accederán al operativo y también permitirá que estudiantes de Medicina Veterinaria próximos al egreso, fortalezcan su formación en un escenario real de aprendizaje. Aspiramos a que este sea un modelo que podamos replicar en las 33 comunas de la región, siempre de acuerdo con las características y requerimientos de cada territorio. Tenemos toda la disposición para trabajar con otros municipios”, afirmó la autoridad universitaria.

Trabajo conjunto.

Por su parte, el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, confirmó que el convenio permitirá desarrollar operativos en distintos sectores de la comuna mediante un trabajo coordinado con juntas de vecinos y organizaciones animalistas. Una labor que, a su juicio, también contribuirá a fortalecer la presencia e identidad de la Universidad de O’Higgins en la comuna, consolidando una relación de largo plazo entre ambas instituciones.

“Gracias a este convenio con la UOH encontramos una muy buena oportunidad para beneficiar a nuestros vecinos mediante este operativo de esterilización para 200 mascotas que desarrollaremos entre septiembre y noviembre. Por otro lado, es importante destacar que este acuerdo no se firmó con una clínica veterinaria, sino con nuestra universidad regional, lo cual constituye un paso hacia la consolidación del trabajo comunitario y de pertinencia territorial entre la UOH y la Municipalidad de Machalí”, señaló el alcalde.

Al servicio de la comunidad

En cuanto a la ejecución del operativo, la directora de la ECA3, Giovanna Amaya, precisó que las intervenciones estarán a cargo de docentes, médicos veterinarios titulados de la UOH y estudiantes de último año, quienes incorporarán esta experiencia a sus procesos de internado y práctica clínica, enfrentándose a las exigencias propias de las comunidades.

“Si bien este proyecto nace del llamado que hizo la comunidad, también de la necesidad que tienen nuestros estudiantes de enfrentarse a experiencias reales de atención clínica, y en donde conocerán cómo se organiza un operativo masivo, el trabajo con los equipos municipales y las exigencias que implica ponerse al servicio de las comunidades para ofrecer respuestas concretas. Esperamos que las 32 comunas restantes de nuestra región también sientan este llamado, para que nosotros, como Universidad, podamos atenderles con todo nuestro equipo y profesionalismo, según sean sus distintos requerimientos”, añadió la académica.

Cercanía y rol público

Entre tanto, para el estudiante del quinto año de Medicina Veterinaria UOH, Elías Mercado, este convenio de esterilización constituye un hito para la carrera que, además de acercar el aprendizaje universitario a la realidad de las familias, promueve una mayor conciencia sobre el rol de la profesión y el bienestar animal.

“Este convenio representa una oportunidad para crecer como futuros médicos veterinarios trabajando directamente con las comunidades. Nos permite fortalecer nuestras competencias en un escenario real, comprender el compromiso público que implica nuestra profesión y promover el bienestar animal, así como la tenencia responsable de mascotas. Esa es también una forma de acercar la universidad a las personas”, concluyó el futuro médico veterinario.