Del 21 al 23 de enero, la Universidad de La Serena realizará una actividad presencial en el Campus Ignacio Domeyko para asesorar a los más de 1.800 seleccionados en el proceso de matrícula, el acceso a beneficios y entregar detalles importantes para su incorporación a la educación superior.

La Universidad de La Serena ha preparado la Feria de Matrícula para acompañar y ofrecer su apoyo de manera presencial a los estudiantes que darán inicio a su educación universitaria este año, cimentando así su futuro profesional. La institución ya tiene 1.800 seleccionados y las matrículas se pueden realizar desde las 00:01 de este 21 de enero hasta el 23 de enero a las 17 horas, momento en el que se cierra el primer período de matrícula.

Para quienes requieran apoyo de manera presencial, la Feria de Matrícula USerena estará abierta desde el martes 21 al jueves 23 de enero, desde las 8:30 hasta las 16:30 horas, en el Patio del Campus Ignacio Domeyko, ubicado en Benavente 980, La Serena.

En esta oportunidad se contará con la participación de la Dirección General de Asuntos Estudiantil de USerena y su Departamento de Bienestar Estudiantil; el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE); desde donde se prestará apoyo y orientación para guiar los procesos de matrícula y postulación a beneficios, entre otras cosas.

La Rectora, Dra. Luperfina Rojas, hizo hincapié en que “nuestra casa de estudios cuenta con 5 años de acreditación y más de 40 años de prestigio formando a los profesionales que contribuyen al desarrollo de nuestra región y nuestro país”.

La Rectora también puntualizó que “ofrecemos 39 carreras, de las cuales cuatro son nuevas: Pedagogía en Matemáticas; Administración Pública; Ingeniería Civil en Computación e Informática; e Ingeniería en Biotecnología, con Mención en Alimentos o en Procesos Sustentables. Además, renovamos los planes de estudio de todas las carreras de Ingeniería Civil que pasaron de tener 6 a 5 años de duración”.

En relación al proceso de matrícula, el Encargado de Admisión y Matrícula, Alex Arancibia, invitó a los jóvenes y sus familias a acercarse a esta feria, donde podrán recibir mayor orientación. “Si bien ahora el proceso es mucho más fácil, ya que la matrícula es 100% online, y no requiere que entreguen documentación, porque ya viene validada desde @demre.uchile, sigue siendo un trámite importante en la vida de los jóvenes, lo que suele poner nerviosos a muchos, entonces nuestro acompañamiento es una buena forma de ayudar a que no se pongan ansiosos y así no comentan errores”, detalló Arancibia.

Ahondando en esto, especificó que “nuestro proceso consiste en tres grandes pasos: ingresar a userena.cl e inscribirse, para lo que necesitarán subir una foto tipo carnet a la plataforma, confirmar e informarse de los beneficios disponibles que ofrece nuestra universidad”.

Por su parte, el Director de Asuntos Estudiantiles (DGAE), Alan Olivares, afirmó que “en esta feria estarán las asistentes sociales de nuestro Departamento de Bienestar Estudiantil, dando a conocer los beneficios disponibles. Además estarán nuestros embajadores USerena, quienes son un grupo de estudiantes que ofrecerán orientación y apoyo en el proceso de matrícula”.

Los resultados de las listas de espera se conocerán el jueves 23 de enero a las 22:00 horas y las matrículas para estos estudiantes se realizarán entre el viernes 24 de enero, a las 00:01 hasta el martes 28 de enero, a las 17:00 hrs.

El proceso de repostulación será desde las 00:01 horas del domingo 26 de enero hasta las 13:00 del miércoles 29 de enero, cuyos resultados serán publicados el mismo miércoles a las 22:00 hrs.. La matrícula online para este grupo será el jueves 30 de enero, de 00:01 hasta las 15:00 horas.