La anticipación sigue siendo clave para acceder a mejores tarifas y disponibilidad. Según Viajes Falabella, los destinos de playa y clima cálido concentran gran parte de las búsquedas para las vacaciones de invierno 2026.

Santiago, junio de 2026.- Con las vacaciones de invierno cada vez más cerca, miles de chilenos ya comienzan a planificar sus próximos viajes. Este año, el receso escolar comenzará oficialmente el lunes 22 de junio y finalizará el viernes 3 de julio de 2026, mientras que los estudiantes regresarán a clases el lunes 6 de julio.

En este contexto, los destinos de playa y clima cálido se posicionan como los favoritos para quienes buscan escapar de las bajas temperaturas, siendo Brasil, Colombia y el Caribe algunas de las alternativas que concentran mayor interés.

De acuerdo con datos de Viajes Falabella, las búsquedas para viajar durante las vacaciones de invierno han aumentado 16% en comparación con el mismo período del año pasado. Entre los destinos que registran el mayor crecimiento destacan Brasil especialmente zonas del nordeste del país, Colombia y el Caribe, impulsados por la búsqueda de experiencias de playa, temperaturas cálidas y paquetes que permiten organizar el viaje con anticipación.

“Las vacaciones de invierno son una de las temporadas más importantes del año para la industria turística. Hoy vemos que muchos viajeros están priorizando destinos que les permitan desconectarse del frío y aprovechar experiencias de playa, gastronomía y descanso en familia”, señala Hugo Avilés, Marketing Manager de Viajes Falabella.

Entre las alternativas más atractivas para esta temporada destaca Brasil, que continúa consolidándose como uno de los destinos internacionales favoritos de los chilenos gracias a su cercanía, conectividad y amplia oferta turística. Colombia también se posiciona entre las opciones más convenientes, mientras que destinos del Caribe mantienen una alta demanda por sus propuestas all inclusive.

Según el ejecutivo, aún es posible encontrar oportunidades atractivas para quienes están planificando sus vacaciones. “Actualmente existe una muy buena oferta en el mercado para distintos presupuestos. Destinos como Cartagena, Cancún o Punta Cana continúan presentando alternativas competitivas, especialmente para quienes cotizan y reservan con anticipación y son flexibles en su fechas de viaje”, explica Avilés.

La importancia de planificar con tiempo

Desde Viajes Falabella recomiendan anticipar la compra de paquetes turísticos, especialmente considerando que la demanda suele aumentar a medida que se acercan las fechas de vacaciones.

“Quienes planifican con tiempo no solo pueden acceder a mejores precios, sino también a una mayor variedad de vuelos, hoteles y experiencias. Hoy se pueden encontrar precios muy atractivos pero una recomendación es ser flexible en los horarios y días de los vuelos. ya que estos son los que cambian el precio principalmente.”, agrega Avilés.

Asimismo, la compañía destaca el creciente interés por los paquetes que incluyen vuelo y alojamiento, especialmente en destinos del Caribe, donde los formatos all inclusive permiten disfrutar de una experiencia más cómoda y con mayor control del presupuesto durante el viaje.

Con una oferta diversa de destinos y alternativas para distintos perfiles de viajeros, las vacaciones de invierno 2026 se perfilan como una nueva oportunidad para que los chilenos vuelvan a privilegiar experiencias internacionales, combinando descanso, clima cálido y planificación anticipada.