El regreso del Parque de Nieve, visitas guiadas patrimoniales, teatro, música y diversas actividades culturales forman parte de la programación preparada para este receso escolar._

Con el objetivo de ofrecer espacios de encuentro, recreación y entretención para toda la comunidad, la Municipalidad de Rancagua presentó una variada programación gratuita para disfrutar durante las vacaciones de invierno. La cartelera contempla actividades para todas las edades, las que se desarrollarán en distintos puntos de la comuna entre fines de junio y comienzos de julio.

Uno de los panoramas más esperados es el regreso de “Invierno Vivo, Parque de Nieve en Rancagua”, iniciativa que el año pasado convocó a miles de familias y que este 2026 volverá a la Medialuna Monumental de Rancagua entre el 25 de junio y el 1 de julio. El evento contará con un gran tobogán de nieve, zonas de juegos, inflables, food trucks, actividades deportivas y culturales, pintacaritas y espectáculos, consolidándose nuevamente como una entretenida alternativa para disfrutar en familia. Durante los últimos días, el municipio ha realizado la entrega de invitaciones en distintos sectores de la ciudad para facilitar el acceso de la comunidad a esta actividad.

La oferta municipal también incluye las visitas guiadas gratuitas del Espacio Cultural La Merced, donde niños, jóvenes y adultos podrán recorrer este emblemático inmueble patrimonial y conocer, de manera dinámica y educativa, la historia de la Batalla de Rancagua y otros hitos relevantes de la ciudad. Los recorridos se desarrollarán entre el 22 de junio y el 4 de julio en distintos horarios.

Asimismo, se ha preparado una nutrida agenda en el marco de “Vive el Teatro en Invierno”, iniciativa que contempla diversas obras familiares como “Mi Amigo Moncho”, “Ambiental y sus Amigos”, “Toto y el Libro Mágico” y “El Misterioso Nacimiento de un Tue Tue”, además del espectáculo “El Mago de Oz”, presentado por el Ballet de Arte Moderno de Santiago. La programación también incluirá conciertos, danza y otras actividades orientadas al público infantil y juvenil, permitiendo que vecinos y visitantes disfruten gratuitamente de distintas expresiones artísticas durante el receso escolar.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas buscan fomentar la convivencia familiar, promover el acceso a la cultura y generar espacios seguros de recreación para niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo además el sentido de identidad y pertenencia con la ciudad.

La programación completa de actividades y los detalles de cada panorama pueden revisarse a través de las plataformas oficiales de la Municipalidad de Rancagua.