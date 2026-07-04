Promociones en buffet, propuestas inspiradas en el Mundial de Fútbol, espectáculos para toda la familia y alternativas de alojamiento forman parte de la programación disponible durante el receso escolar.

Santiago, junio de 2026.- Con las vacaciones de invierno cada vez más cerca, las familias comienzan a buscar alternativas para salir de la rutina y aprovechar el receso escolar. Gastronomía, espectáculos, actividades recreativas y escapadas de corta distancia aparecen entre los panoramas más buscados de la temporada, especialmente cuando permiten combinar distintas experiencias en un mismo lugar.

En este contexto, Monticello contará con una programación especial que reúne alternativas para distintos públicos y edades.

Entre ellas destaca una promoción en el buffet El Capataz, disponible de martes a jueves durante junio y julio, con un valor de $24.900 para adultos y un 50% de descuento para menores de 12 años. La oferta gastronómica se complementa con restaurantes como Brasserie Monticello de Yann Yvin, Res, Olivera Pasta, Discípulo del Chef, Lola Tapas, Fuente Angostura y Johnny Rockets.

Para quienes buscan extender la experiencia por más de un día, Hotel Monticello amplió recientemente su capacidad y hoy cuenta con 197 habitaciones. El recinto ofrece una experiencia cinco estrellas, con spa, piscinas interior y exterior, sauna, gimnasio y desayuno buffet, posicionándose como una alternativa para escapadas familiares durante las vacaciones de invierno.

El complejo dispone además de servicio de bowling y distintos espacios de entretención que permiten complementar la visita.

Mundial en Monticello

El Mundial de Fútbol 2026 también tendrá presencia durante estas semanas a través de una propuesta gastronómica inspirada en las selecciones americanas participantes del torneo. En los Bar & Food Lucky 7 de Dreams y Monticello estarán disponibles las tablas temáticas La Rioplatense, La Canarinha, Estados Juntos del Norte y Chi Chi Colombia, acompañadas de una promoción de dos schops por $5.000 con la compra de cualquiera de ellas.

Shows de tus favoritos

La cartelera de Gran Arena Monticello incluirá además presentaciones de Yuri (26 de junio), Zúmbale Primo (27 de junio), Kevin Johansen + Liniers + The Nada (4 de julio), Jorge Alís (10 de julio) y el espectáculo familiar 31 Minutos, programado para los días 11 y 12 de julio.

De esta manera, Monticello reunirá durante las vacaciones de invierno una oferta que combina gastronomía, hotelería, deporte, entretención y espectáculos, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan panoramas familiares a pocos kilómetros de Santiago.