Si bien es cierto la pandemia del coronavirus modificó las prioridades de la sociedad, el sueño de la casa propia sigue siendo uno de los pilares fundamentales que moviliza el trabajo de las personas.

Más de 13 años de férrea e incansable lucha. Días y noches de eternas reuniones con autoridades que no pocas veces hicieron invisibles sus exigencias. Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido; lo lograron.

En una simbólica ceremonia, inundada de emociones y recuerdos, liderada por el alcalde Claudio Segovia, 34 familias del comité El Arrozal de Graneros, instalaron la primera piedra de los que serán sus nuevos hogares.

“Como ministerio estamos tremendamente contentos de que un nuevo grupo de la región pueda iniciar obras. Felicitaciones a cada una de las familias que ya comenzaron a vislumbrar este gran proyecto habitacional”, sostuvo el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal.

La ejecución de los trabajos, cuya inversión supera los $1.000 millones de pesos, estará a cargo de la Constructora CBL Spa, quienes poseen un plazo máximo de 720 días para su desarrollo.

“Fueron muchos años de espera, 13 en total de arduo trabajo, de golpear muchas puertas. Hasta que se nos cruzó el alcalde Segovia y nos respaldó en la lucha. Sin él y de verdad no tengo vergüenza en decirlo, no habríamos sido capaces de consolidar esta iniciativa. Estamos muy felices porque no solo será nuestra casa, sino más bien, el hogar desde donde comenzaremos a proyectar nuestras vidas futuras”, señala Javiera Valdivia, presidenta el comité El Arrozal

“ORGULLOSOS DEL TRABAJO REALIZADO”

Durante la cita el alcalde Claudio Segovia, indicó que, “este momento es único en las memorias de todos los aquí presentes. Ellos saben los esfuerzos, los malos ratos y sinsabores que debieron pasar. Pero es muy gratificante llegar a la meta y saber que seguimos unidos. Como municipalidad empeñamos nuestra palabra, colaboramos con asesorías y cumplimos como siempre lo hemos hecho. Los sueños sí se pueden alcanzar, un abrazo para ustedes”.

Respecto a la infraestructura, las viviendas tienen una superficie entre 69,28 m2 (incluye ampliación proyectada) y 80, 23 m2 (incluye ampliación proyectada y leñera). Esto, de acuerdo a las tipologías de viviendas seleccionadas por cada familia.