El feriado de Halloween se perfila como una de las fechas más activas del segundo semestre, con una alta demanda por escapadas dentro del país y viajes cortos a destinos internacionales de clima cálido.

Rancagua 28 octubre 2025.– Con el feriado de Halloween a la vuelta de la esquina, muchos chilenos ya están aprovechando las últimas semanas de octubre para planificar una escapada. Según datos de Viajes Falabella, las búsquedas para el fin de semana largo del 31 de octubre han aumentado un 28% respecto al mismo periodo del año pasado, con un especial interés en destinos que combinan descanso, calor y experiencias diferentes.

“Octubre se ha consolidado como uno de los meses con más movimiento turístico antes del verano. Este año, el feriado de Halloween está impulsando tanto las escapadas cortas dentro del país como los viajes internacionales de tres o cuatro noches”, comenta Hugo Avilés, Marketing Manager de Viajes Falabella.

Entre los destinos nacionales más cotizados, destacan Santiago, Valparaíso y La Serena, ideales para quienes buscan relajo sin alejarse demasiado. En la capital, la tendencia apunta a hoteles con brunches temáticos, fiestas de disfraces y actividades familiares, mientras que en la costa los viajeros optan por escapadas gastronómicas o tours de vino.

Quienes quieren aprovechar el feriado para viajar fuera del país, los destinos más buscados han sido Río de Janeiro, Búzios, Punta Cana y Buenos Aires, con un crecimiento promedio de 32% en reservas respecto a un fin de semana regular. “Brasil se mantiene como el favorito por sus temperaturas cercanas a los 30°C y su ambiente festivo, pero también vemos un repunte de viajes cortos a Buenos Aires, impulsados por la conectividad aérea y las ofertas de último minuto”, agrega Avilés.

Según la plataforma, los viajes de tres a cinco días concentran la mayor demanda, con paquetes que incluyen vuelo y alojamiento. Además, el 30% de las búsquedas se realiza a menos de 15 días del viaje, lo que confirma la tendencia del viajero chileno a decidir sus escapadas de forma espontánea.

“Este tipo de feriados son una excelente oportunidad para recargar energía antes del cierre del año. Hay opciones para todos los perfiles: desde quienes buscan descanso y relajo hasta los que quieren disfrutar una experiencia distinta en pareja o con amigos”, concluye Avilés.

Las ofertas y escapadas disponibles pueden encontrarse en el sitio oficial de Viajes Falabella www.viajesfalabella.cl, donde se destacan promociones especiales para el feriado de Halloween y otros fines de semana largos del 2025.