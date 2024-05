Esta mañana, el alcalde de la comuna de Graneros, Claudio Segovia Cofré, recibió y acompañó en su caminar a Camila Gómez, madre del pequeño Tomás Ross, quien padece Distrofia Muscular de Duchenne, y que se dirige desde Chiloé a Santiago para reunirse con el Presidente de la República, Gabriel Boric y entregar una carta que busca visibilizar esta enfermedad.

El alcalde caminó por la Ruta 5 Sur, junto a Camila y demás integrantes de la comitiva, entre ellos Marcos Reyes Álamos, presidente de la Corporación Familias Duchenne en Chile, y el sensual Spiderman. Todos ellos escoltados por Carabineros de Chile y funcionarios de Seguridad Pública de Graneros.

“Este es un momento histórico, estamos frente a la lucha de una mujer, un testimonio muy bello, que, sin lanzar una piedra, que, sin quemar neumáticos, ha logrado movilizar a un país, y eso es tremendamente valorable, una mujer sencilla, sin grandes medios comience una batalla tan grande, tan loable, que ha tomado la posta y se ha puesto a caminar para sensibilizar y visibilizar la problemática de salud que afecta a su hijo”, expresó el alcalde Claudio Segovia Cofré.

En este sentido, la máxima autoridad de Graneros hizo el llamado a “un Estado que no escucha el dolor humano. La distancia que hay entre los parlamentarios para legislar sobre estas materias no puede seguir siendo. No es posible que un niño pueda morir por no tener dinero, no es posible. Que una mujer haya caminado más de mil kilómetros para llegar a Santiago y expresar esta realidad al Presidente, no puede seguir ocurriendo”.

Cabe destacar que Camila Gómez lleva un mes caminando, en una campaña que busca reunir 3.500 millones de pesos para costear un medicamento para su hijo Tomás, el que ya logró reunir. Al ser consultada, dijo “me siento bien, pero cansada, ya me relajé un poquito donde llegamos a la meta, pero tengo que seguir acompañando a Marcos hasta el final, hasta la reunión con el Presidente, pero el cuerpo ya está pasando la cuenta”.

En este sentido hizo un llamado a la ciudadanía a que “nos acompañen hasta que lleguemos a La Moneda, que no crean las falsas noticias, la realidad se vive en la calle, y aquí hay solamente buenas vibras, energía, solidaridad y empatía por parte de las chilenas y chilenos. Nosotros no llevamos ninguna bandera política, solo somos papás y mamás que llevamos la bandera chilena y estamos demostrando una problemática en salud que estamos todos de acuerdo”.

Por su parte, Marcos Reyes Álamos, presidente de la Corporación Familias Duchenne en Chile, hizo un llamado al gobierno a que “se ponga de lado de los pacientes y empecemos a trabajar por la salud de las chilenas y chilenos”.

En la Copec de la comuna de Graneros, cientos de vecinos y vecinas granerinos llegaron a saludar a Camila y la comitiva, entregando apoyo y aliento en su caminar, que tiene como objetivo llegar al Palacio de La Moneda este miércoles.