La iniciativa incorpora un centro wellness de última generación, nuevos bungalows, suites y salas de degustación, reforzando el posicionamiento de Chile como destino de turismo premium y enoturismo a nivel mundial.

VIK, recientemente reconocida como la Mejor Viña del Mundo por The World’s 50 Best Vineyards, anunció una ambiciosa expansión de su proyecto en Chile, ubicado en el Valle de Millahue, Región de O’Higgins. La iniciativa marca un nuevo hito para el enoturismo nacional y refuerza el posicionamiento del país en el circuito internacional del turismo de alto estándar.

La ampliación considera la apertura de Puro Vik Wellness, un centro wellness de última generación, junto con dos nuevas salas de degustación completamente acristaladas, ocho bungalows de vidrio y cinco nuevas suites en el edificio principal de Vik Chile. Con ello, el complejo alcanzará un total de 43 espacios de alojamiento, ampliando su capacidad para recibir tanto a viajeros individuales como a grupos. Todo esto se hará por etapas, en donde ya se inauguraron las 2 nuevas salas de degustación y los 8 bungalows. El nuevo spa estará listo a finales de junio y las suites en agosto.

“VIK se ha consolidado como una experiencia imperdible en Chile, y esta expansión busca seguir elevando el estándar, ofreciendo nuevas formas de vivir el vino, la naturaleza y el bienestar en un entorno único”, señaló Alex Vik, fundador del proyecto. En la misma línea, Carrie Vik destacó que las nuevas instalaciones fueron concebidas “para entregar experiencias diferenciadoras, integradas al paisaje y a la identidad del valle”.

Bienestar, arquitectura y naturaleza

El nuevo Centro Wellness Puro Vik se emplaza en una ladera boscosa con vistas panorámicas a los viñedos y montañas del Valle de Millahue, a pocos pasos del edificio principal. El espacio integra prácticas de bienestar holístico, gastronomía orgánica basada en productos del propio huerto del viñedo y una arquitectura inspirada en pequeñas aldeas nórdicas, con pabellones independientes dedicados a tratamientos, yoga, pilates y áreas de descanso.

La propuesta incorpora además terapias avanzadas orientadas a la recuperación física y mental, entre ellas hidroterapia con jacuzzis minerales, sauna tradicional e infrarrojo, baños de vapor, piscinas de agua fría (ice plunge), cámaras de privación sensorial, terapia de luz roja y tratamientos de vinoterapia elaborados con ingredientes derivados de la uva. A ello se suman programas de movimiento funcional, meditación guiada y sesiones personalizadas de bienestar.

En paralelo, los bungalows Puro Vik, suspendidos en las laderas del valle, combinan arquitectura contemporánea, arte y paisaje, ofreciendo una experiencia inmersiva en la naturaleza. Cada unidad cuenta con un diseño único, desarrollado en colaboración con artistas latinoamericanos e internacionales.

Las cinco nuevas suites, en tanto, se suman a las 22 ya existentes en el edificio principal, manteniendo la identidad de VIK: espacios de autor, con fuerte presencia artística y diseño contemporáneo, algunas de ellas con terrazas privadas.

Nuevas salas de degustación

La expansión incluye además dos nuevas salas de degustación de vinos, completamente construidas en vidrio y ubicadas entre la Bodega y Restaurante Pavilion. Estos espacios permitirán a los visitantes conocer y degustar los vinos emblemáticos de la viña —como VIK, STONEVIK, La Piu Belle, Milla Cala, A y Omega— en un entorno íntimo y conectado con el paisaje.

Recientemente, Smiljan Radic, arquitecto chileno y responsable de la bodega VIK, fue ganador del mejor premio de arquitectura del mundo: el Pritzker Award.

Un proyecto con proyección internacional

Ubicado a dos horas de Santiago, VIK se extiende por más de 4.500 hectáreas y combina viñedos, hotelería de alto estándar, gastronomía y experiencias al aire libre. La propiedad cuenta con tres restaurantes —Milla Milla, Pavilion y VIK Zero— y una propuesta que integra arte, arquitectura, sostenibilidad y vino.

La nueva etapa del proyecto busca consolidar a VIK como uno de los referentes globales del enoturismo, ampliando su oferta hacia el bienestar y las experiencias transformadoras, en un contexto donde Chile continúa ganando visibilidad como destino turístico premium.