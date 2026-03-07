La nueva edición transmitida por Mega consolidó el fenómeno televisivo del verano, con un promedio superior a 1,5 millones de personas por minuto y momentos de alta concentración de audiencia asociados a humoristas y artistas consagrados, según la medición Cross-Media de Ibope.

Viña del Mar, 3 de marzo de 2026.- El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, emitido entre el 22 y el 27 de febrero por Mega, consolidó su condición de evento televisivo masivo durante el verano con resultados de sintonía sobresalientes en cada una de sus seis noches principales. La medición Cross-Media de Ibope refleja que, en conjunto, el certamen promedió 1.623.459 personas por minuto de audiencia, con peaks y momentos de alta concentración de audiencia asociados a las actuaciones de artistas internacionales consagrados, como pet Shop Boys, pero también de los nacionales, como Mon Laferte.

La jornada de mayor audiencia fue la del jueves 26 de febrero, que obtuvo un rating promedio de 1.687.610 personas entre las 21:15 y las 02:09 horas, con un share que alcanzó el 46% del total de televisores encendidos. El peak de la noche se registró a las 23:06 horas con 2.583.904 espectadores, justo en el segmento donde Mon Laferte brindó una presentación emblemática y fue homenajeada con la Gaviota de Platino, consolidándose como el momento más visto de toda la edición, y además, convirtiéndose en lo más sintonizado de la televisión chilena bajo el nuevo sistema de medición Cross-Media, cuya implementación data de abril de 2025. En total, dicha jornada fue vista al menos un minuto por 4,6 millones de espectadores.

En la segunda posición se ubicó la noche del miércoles 25 de febrero, con un promedio de 1.623.394 personas por minuto y un alcance total de 4,5 millones de televidentes. En esa jornada, marcada por el flujo del rock latino y la energía caribeña en la Quinta Vergara, Juanes lideró los puntos más altos de sintonía desde las 21:56 hasta las 23:07 horas, mientras que la humorista Asskha Sumathra y la agrupación argentina Ke Personajes aportaron dinamismo al cierre de la transmisión con momentos muy comentados por la audiencia en redes sociales.

El tercer lugar lo ocupó la noche inaugural del domingo 22 de febrero, con 1.572.594 personas promedio por minuto y un alcance total de 4,3 millones de televidentes. En esta apertura, Gloria Estefan capturó la atención del público entre las 22:15 y las 23:47 horas, seguida por la comentada rutina de Stefan Kramer y la emotiva actuación de Matteo Bocelli, que mantuvo a la audiencia pendiente hasta altas horas de la madrugada.

En el cuarto puesto se ubicó la jornada del martes 24 de febrero, con un rating promedio de 1.464.202 personas por minuto. Esa noche fue liderada por los hermanos mexicanos Jesse & Joy, cuyo espectáculo musical conectó con un amplio segmento de espectadores. Así, la noche fue vista por un total de 4,6 millones de personas.

Finalmente, la instancia del 23 de febrero tuvo un rating promedio de 1.384.682 personas y 4,8 millones de televidentes alcanzados, con actuaciones destacadas de Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo que mantuvieron el interés del “Monstruo” y la audiencia a lo largo de su horario de transmisión.

Estas cifras confirman que el Festival de Viña del Mar 2026 no solo retuvo a sus televidentes durante largas franjas de transmisión, sino que también provocó momentos de alta concentración de audiencia vinculados directamente a las actuaciones de sus artistas más esperados.

Al respecto, Ignacio Mirchak, Country Manager de Ibope Chile, destacó que “las cifras de esta edición reflejan la capacidad del festival para generar una especie de ritual televisivo, es decir, eventos en vivo que no solo convocan masivamente, sino que convierten momentos específicos —como presentaciones icónicas o homenajes, tal como sucedió con Mon Laferte— en puntos de concentración de audiencia que trascienden el rating promedio general”.

Con resultados que superan consistentemente a la competencia en horario estelar y presencia destacada en plataformas digitales, Viña 2026 se perfila nuevamente como el principal evento musical-televisivo del verano chileno.