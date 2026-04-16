En su parcela familiar, ubicada en el sector Los Vascos de la comuna de Peralillo, la joven Alejandra Caris lidera el emprendimiento Lácteos Dina, nombre que homenajea a su abuela Enedina Valdés. Ahí tiene 29 vacas lecheras y se dedica a la producción de quesos, dulce de leche, ghee (mantequilla clarificada sin lactosa) y calugas junto a su pareja, Gabriel Soto, y sus tíos Marcelo y Francisco.

Sus productos los comercializa en ferias y emporios, y desde 2024 le vende 200 kilos mensuales de quesos semimaduros con merkén, orégano y ahumado a la prestigiosa viña VIK, ubicada en el valle de Millahue (lugar dorado para el pueblo mapuche), en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, gracias a un convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), servicio del agro del cual ella es usuaria. También hace en forma exclusiva para la viña un queso macerado en vino Milla Cala, un ensamblaje de las cepas carmenere, cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc y syrah.

Alejandra participó este miércoles, junto a otros emprendedores rurales de la Región de O’Higgins, en la celebración del Día Nacional de la Cocina Chilena, que se realizó en viña VIK y que lideraron el seremi de Agricultura Carlos Valdés; la subdirectora nacional (S) de INDAP, Antonella Pecchenino; y el alcalde local, Guido Carreño. La actividad tuvo el objetivo de relevar el patrimonio culinario de Chile y visibilizar el potencial de los productos campesinos para acceder a mercados gourmet.

“El Día de la Cocina Chilena no existe sin el campo chileno y el campo no existe sin los pequeños agricultores. Mucho de lo que ocupamos en la cocina es producido por pequeños agricultores de todo el país, varios de los cuales hoy son jóvenes que se quedaron a vivir en el campo y que tienen productos de alta calidad para comercializar en los mejores mercados”, dijo Antonella Pecchenino.

En la jornada, el chef ejecutivo de los tres restoranes de la viña –Pavilion, Milla Milla y Vik Zero–, Pablo Cáceres, preparó una serie de recetas tradicionales con productos de la región: empanadas de horno con chancho en piedra, mariscal y mini humitas con ensalada a la chilena hecha con 15 variedades de tomates de la huerta. “Los productores campesinos son protagonistas de los platos que preparamos los chefs y es nuestra responsabilidad darles visibilidad. Acá tenemos a un 90% de turistas extranjeros y les ofrecemos un lujo conectado con la tierra y productos que luego se pueden llevar de recuerdo a París o Nueva York”, expresó Cáceres.

En abril de 2023, en el marco de su política de responsabilidad social empresarial, viña VIK suscribió una alianza con INDAP para sumar como proveedores de sus restoranes y su emporio a pequeños agricultores y artesanos de la Región de O’Higgins, como una forma de avanzar como país a través de una alianza público-privada que ponga en valor la cultura y los sabores locales.

La apicultora de Pichidegua Mónica Rodríguez, de Colmenares Moni Mony – La Casa de la Miel, es otra de las proveedoras de la viña: entrega miel pura y con mostaza para los restoranes, además de mieles con jengibre y chocolate, entre otras, al emporio. “Esta ha sido una gran oportunidad para que los pequeños productores agrícolas ingresemos a una vitrina tan importante y en nuestro caso nos ha permitido tener una vinculación muy cercana y participar en muchas actividades de VIK”.

De la misma comuna, Don Ignacio Gourmet, el emprendimiento de María Beatriz Alvarado y César Doenitz, hace mostaza antigua y dijon para la cocina de VIK y también entrega al emporio pastas vegetales, mermeladas y confituras. “Ha sido una experiencia que nos ha permitido crecer y llegar a nuevos públicos”, comentaron.

Elegida la mejor viña del mundo en el ranking The World’s 50 Vineyards 2025 por la calidad de sus vinos, paisaje, innovación y arquitectura –su imponente bodega fue diseñada por Smiljan Radic, Premio Prtizker de Arquitectura 2026, en colaboración con Loreto Lyon–, VIK fue fundada por el noruego Alex Vik y su esposa Carrie en 2004 y tiene un moderno hotel en lo alto de una colina, con vista de 360 grados a un parque de 4.300 hectáreas, de las cuales 400 están cultivadas con parras.

La viña también cuenta con una huerta agroecológico en donde se producen 250 especies de frutas, hortalizas, hierbas y flores comestibles, además de huevos azules de gallinas kollonkas, en la que participa como asesor el agricultor Delfín Toro, más conocido en la zona como Don Pimpe, usuario de INDAP de San Vicente de Tagua Tagua y designado por la FAO como “Héroe de la Alimentación” en la categoría de líder comunitario en 2020.

El Día Nacional de la Cocina Chilena fue promovido por la Asociación de Chefs Les Toques Blanches y establecido por el decreto 23 del Ministerio de Agricultura en 2009 para reconocer la historia, identidad y patrimonio gastronómico nacional/.